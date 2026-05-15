Tổng thống Donald Trump tuyên bố dứt khoát về đề xuất hòa bình mới của Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố dứt khoát về đề xuất hòa bình mới của Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-5 cho rằng câu đầu tiên trong đề xuất mới của Iran “không thể chấp nhận được” .

Đề cập bản thảo mới nhất từ Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét câu đầu tiên “không thể chấp nhận được, vì trước đó họ đã hoàn toàn đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân". "Nếu họ sở hữu bất cứ hình thức hạt nhân nào, tôi sẽ không đọc phần còn lại” - ông nói.

Ông Donald Trump nhấn mạnh ông không hài lòng với “mức độ đảm bảo” từ phía Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đã đồng ý từ bỏ “bụi hạt nhân” - cách ông gọi uranium làm giàu - nhưng “sau đó rút lời”. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, cuối cùng Tehran vẫn sẽ đồng ý với điều kiện này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết chủ đề làm giàu uranium “hiện không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận hoặc đàm phán”, nhưng sẽ được giải quyết ở các giai đoạn sau.

Iran phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng từ chối từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran “lật kèo” trong đề xuất hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ngoài ra, trong một bài đăng trên X, ông Araghchi cho hay tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ, ông đã “làm rõ Iran sẽ luôn thực hiện nghĩa vụ lịch sử với tư cách là người bảo vệ an ninh” ở eo biển Hormuz. Theo ông, “tất cả quốc gia thân thiện” có thể “tin tưởng vào an toàn thương mại”.

Khi được hỏi liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cam kết gây áp lực với Iran mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Donald Trump nói “chúng ta không cần ban ơn", nhưng Mỹ "có thể sẽ phải thực hiện một vài phần việc”.

"Chúng ta đã có quãng thời gian nghỉ bắn mà tôi tạm gọi là lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng. Tuy nhiên, chúng ta đang duy trì lệnh phong tỏa hiệu quả. Đó cũng chính là lý do chúng ta chấp nhận lệnh ngừng bắn đó" - ông Donald Trump giải thích.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran "sẽ còn tiếp tục". Thông điệp này dường như cho thấy ông chủ Nhà Trắng vẫn cân nhắc nghiêm túc việc tái khởi động tấn công Iran giữa lúc lệnh ngừng bắn đang mong manh.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt với các công ty Trung Quốc mua dầu Iran. “Tôi sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó” - ông tiết lộ.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông 15-5: UAE tìm lối né Hormuz, FBI lùng bắt cựu đặc vụ đào tẩu qua Iran

Chiến sự Trung Đông 15-5: UAE tìm lối né Hormuz, FBI lùng bắt cựu đặc vụ đào tẩu qua Iran

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ - quốc gia vừa có tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz.

Iran ra điều kiện đàm phán, ông Donald Trump dọa "hủy diệt"

(NLĐO) - Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammadreza Aref khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz "bằng bất cứ giá nào".

Điểm nóng xung đột ngày 15-5: Tại sao Iran "bực mình" UAE đến thế?

(NLĐO) - Quan hệ gần gũi giữa Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với Mỹ và Israel đã biến quốc gia này trở thành mục tiêu của Iran thời gian gần đây.

Vũ khí hạt nhân chiến dịch quân sự Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo