Tổng thống Donald Trump tuyên bố dứt khoát về đề xuất hòa bình mới của Iran

Đề cập bản thảo mới nhất từ Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét câu đầu tiên “không thể chấp nhận được, vì trước đó họ đã hoàn toàn đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân". "Nếu họ sở hữu bất cứ hình thức hạt nhân nào, tôi sẽ không đọc phần còn lại” - ông nói.

Ông Donald Trump nhấn mạnh ông không hài lòng với “mức độ đảm bảo” từ phía Iran. Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đã đồng ý từ bỏ “bụi hạt nhân” - cách ông gọi uranium làm giàu - nhưng “sau đó rút lời”. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, cuối cùng Tehran vẫn sẽ đồng ý với điều kiện này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết chủ đề làm giàu uranium “hiện không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận hoặc đàm phán”, nhưng sẽ được giải quyết ở các giai đoạn sau.

Iran phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng từ chối từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu.

Ngoài ra, trong một bài đăng trên X, ông Araghchi cho hay tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ, ông đã “làm rõ Iran sẽ luôn thực hiện nghĩa vụ lịch sử với tư cách là người bảo vệ an ninh” ở eo biển Hormuz. Theo ông, “tất cả quốc gia thân thiện” có thể “tin tưởng vào an toàn thương mại”.

Khi được hỏi liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cam kết gây áp lực với Iran mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Donald Trump nói “chúng ta không cần ban ơn", nhưng Mỹ "có thể sẽ phải thực hiện một vài phần việc”.

"Chúng ta đã có quãng thời gian nghỉ bắn mà tôi tạm gọi là lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng. Tuy nhiên, chúng ta đang duy trì lệnh phong tỏa hiệu quả. Đó cũng chính là lý do chúng ta chấp nhận lệnh ngừng bắn đó" - ông Donald Trump giải thích.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran "sẽ còn tiếp tục". Thông điệp này dường như cho thấy ông chủ Nhà Trắng vẫn cân nhắc nghiêm túc việc tái khởi động tấn công Iran giữa lúc lệnh ngừng bắn đang mong manh.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt với các công ty Trung Quốc mua dầu Iran. “Tôi sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới. Chúng tôi đã thảo luận về điều đó” - ông tiết lộ.