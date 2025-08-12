Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhận lời thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân từ ngày 10-8 đến ngày 13-8, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, trên tinh thần hướng tới tương lai vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tuyên bố chung nêu rõ 6 lĩnh vực trọng tâm tăng cường hợp tác bao gồm:

Củng cố vững chắc lòng tin chính trị và đẩy mạnh hợp tác thực chất lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.

Thúc đẩy hợp tác lao động, y tế, giáo dục xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tăng cường hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Làm sâu sắc hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nước. Hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực.

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự tiếp đón trọng thị, thân tình và nồng hậu của Tổng thống Lee Jae Myung và nhân dân Hàn Quốc, đồng thời, trân trọng mời Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân sớm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Xem toàn văn Tuyên bố chung

.