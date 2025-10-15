Tổng thống Madagascar bị luận tội, quân đội lên nắm quyền

Đại tá Michael Randrianirina hôm 14-10 cho biết động thái trên diễn ra sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ do giới trẻ dẫn đầu.

Đường phố thủ đô Antananarivo diễn ra lễ ăn mừng sau thông báo của Đại tá Michael Randrianirina.

Tổng thống Rajoelina đã rời khỏi đất nước sau khi binh sĩ tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ.

Đại tá Michael Randrianirina tuyên bố quân đội nắm quyền kiểm soát. Ảnh: AP

Ông Miller nói thêm: "Đám đông bên ngoài reo hò, hò hét. Họ hoan nghênh thông báo này. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự phản đối nào đối với việc quân đội tiếp quản".

Trước đó, ông Rajoelina đối mặt với những lời kêu gọi từ chức dữ dội trong suốt nhiều tuần biểu tình chống chính phủ do thanh niên lãnh đạo.

Đỉnh điểm các cuộc biểu tình diễn ra vào hôm 11-10 khi một đơn vị quân đội tinh nhuệ tham gia biểu tình và quay lưng lại với tổng thống.

Điều đó khiến ông Rajoelina tuyên bố hôm 13-10 rằng ông đã lẩn trốn sau những nỗ lực ám sát, từ chối yêu cầu từ chức nhưng những người biểu tình đã giành được sự ủng hộ của đơn vị tinh nhuệ CAPSAT vào cuối tuần qua.

Ông Rajoelina cho hay ông đã rời khỏi đất nước vì lo cho tính mạng của mình và đang trú ẩn tại một "khu vực an toàn".

Một nguồn tin quân sự cho rằng ông Rajoelina đã rời khỏi Madagascar hôm 12-10 trên một máy bay quân sự Pháp, mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối xác nhận liệu chính phủ của ông có tham gia vào vụ việc hay không.

Vài giờ sau khi ông Rajoelina nói về "một nỗ lực chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp và bằng vũ lực", đơn vị CAPSAT tinh nhuệ của quân đội cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát quân đội. Đây là đơn vị đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính năm 2009 đưa ông Rajoelina lên nắm quyền. CAPSAT cũng đã tuyên bố từ chối lệnh bắn vào người biểu tình.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ do các nhóm thế hệ Z dẫn đầu, bùng phát vào ngày 25-9, ban đầu nhằm bày tỏ sự phẫn nộ về tình trạng mất nước và điện. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng mở rộng sang các vấn đề rộng hơn như chi phí sinh hoạt, đói nghèo và cáo buộc tham nhũng trong chính phủ, làm dấy lên những lời kêu gọi ông Rajoelina từ chức.

Các cuộc biểu tình đã phơi bày sự thất vọng sâu sắc ở một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi chỉ 1/3 dân số được tiếp cận điện và tình trạng mất điện thường xuyên kéo dài hơn 8 giờ mỗi ngày.