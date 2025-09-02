Nga lên tiếng dứt khoát trước đồn đoán về thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga lên tiếng dứt khoát trước đồn đoán về thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Không có thỏa thuận nào giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp song phương hoặc 3 bên với Tổng thống Ukraine.

Đó là thông tin do trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin thuộc Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK), theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 1-9.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm 1-9, ông Ushakov xác nhận ông Putin và ông Donald Trump đã thảo luận về việc nâng cấp cấp độ đàm phán Nga-Ukraine, nhưng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Trợ lý Điện Kremlin nói: "Ý tưởng này đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm (giữa tổng thống Nga và tổng thống Mỹ), sau đó được đề cập đến trong các cuộc đàm phán ở TP Anchorage (bang Alaska - Mỹ). Phía Mỹ nói với chúng tôi rằng họ cũng sẽ thảo luận vấn đề này nội bộ và sau đó sẽ đưa ra một số đề xuất cụ thể".

Nga lên tiếng dứt khoát về đồn đoán về thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tại SCO, Trung Quốc, ngày 1-9. Ảnh: Sputnik

Khi được hỏi liệu những đề xuất này đã có chưa, ông Ushakov trả lời là chưa có.

Ông Ushakov nhấn mạnh: "Những gì báo chí đang đưa tin không hoàn toàn chính xác với những gì chúng tôi đã thống nhất. Hiện nay, giới truyền thông đang nói về một cuộc gặp ba bên, một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhưng cụ thể, theo những gì tôi biết, chưa có thỏa thuận nào giữa ông Putin và ông Donald Trump về việc này".

Những suy đoán về một cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine dấy lên sau cuộc hội đàm của ông Donald Trump với ông Putin ở Alaska. Sau cuộc gặp đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố đã "bắt đầu sắp xếp" cho một cuộc gặp như vậy, có thể sau này sẽ mở rộng thành một hội nghị thượng đỉnh 3 bên.

Theo đài RT, ông Ushakov cho biết cuộc xung đột ở Ukraine là chủ đề chính trong các cuộc hội đàm của ông Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 1-9.

Ông Ushakov không tiết lộ chi tiết của các cuộc trao đổi đó. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga và Mỹ có cùng quan điểm trong các cuộc đàm phán tại TP Anchorage.

"Các chuyến thăm của ông Witkoff (đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff) đã đặt nền móng cho cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska" - ông Ushakov cho biết.

Tại hội nghị SCO, ông Putin được cho là đã thảo luận về kết quả cuộc hội đàm với ông Trump cùng với một số đối tác quốc tế khác.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) và là một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin, sẽ dẫn đầu một phái đoàn nghị viện đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tuyên bố rằng cuộc tấn công trên không quy mô lớn gần đây nhất của Nga đang đe dọa những nỗ lực hiện tại của Mỹ nhằm đạt được hòa bình.

Tin liên quan

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ hồi tháng 8 đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 2-9: Ukraine chờ đón hàng chục ngàn quân châu Âu?

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris - Pháp vào ngày 4-9.

Tổng thống Ukraine "cảnh báo nóng" đối với Nga

(NLĐO) - "Các cuộc tấn công mới sâu vào Nga đã được lên kế hoạch" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 31-8.

Nga - Ukraine Donald Trump Vladimir Putin SCO 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo