Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa để Israel "tự lo", ép Iran dừng bắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa để Israel "tự lo", ép Iran dừng bắn

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ cảnh báo Israel sẽ phải đơn độc đối đầu Iran nếu leo thang xung đột, cho biết Mỹ chỉ được báo sát giờ không kích nhưng kịp can thiệp.

Ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong 24 giờ qua, ông đã cảnh báo Thủ tướng  Benjamin Netanyahu rằng Israel có thể sẽ phải đơn độc đối đầu với Iran nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Đồng thời, ông Donald Trump khẳng định phía Washington chỉ được báo trước sát giờ Israel không kích Iran đêm qua, song ông đã kịp thời kiềm chế quy mô đòn phản công này.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên Barak Ravid của kênh truyền hình Channel 12, ông Donald Trump tiết lộ trong cuộc gọi tối qua, ông đã yêu cầu ông Netanyahu không đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

"Tôi đã nói: "Bibi (tên thân mật của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - PV) này, ông tốt nhất nên cẩn thận, nếu không sẽ sớm phải tự lo một mình" – trang Axios trích dẫn lời ông Donald Trump.

Theo Channel 12, cuộc trò chuyện kết thúc mà không đưa ra được kết luận rõ ràng.

Tuy nhiên, một số cố vấn của tổng thống Mỹ có mặt khi cuộc gọi diễn ra nhận xét với Channel 12 rằng, họ có cảm giác ông Donald Trump đã thành công trong việc kéo dài thêm vài ngày, trì hoãn sự trả đũa của Israel để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa bỏ rơi Israel, ép Iran dừng bắn - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida, ngày 29-12-2025. Ảnh: AP

Thế nhưng, ngay sau cuộc gọi tối 7-6, ông Netanyahu tiến hành tham vấn với các quan chức an ninh cấp cao Israel. Theo Channel 12, sau cuộc họp này, Thủ tướng Israel đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng ông quyết định sẽ tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Nhắc đến đợt không kích đầu tiên của Israel vào đêm 7-6, Tổng thống Donald Trump cho biết Israel cập nhật thông tin cho Washington rất muộn - ngay khi tên lửa đã trên đường bay tới Iran. Dù vậy, ông "vẫn kịp can thiệp" để thu hẹp quy mô của cuộc tấn công.

Cũng theo bản tin của Channel 12, ông Donald Trump cho biết có 5 quốc gia trong khu vực (đang tham gia nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran) đã yêu cầu ông gây áp lực buộc ông Netanyahu phải dừng các cuộc không kích để tiến tới một thỏa thuận.

Axios trích dẫn lời ông Donald Trump: "Các quốc gia này đang rất lo ngại. Họ thực sự kỳ vọng vào thỏa thuận mà chúng tôi đang đàm phán".

Tổng thống Mỹ cho biết sáng 8-6, các quan chức Iran đã liên hệ với Washington và tuyên bố sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel nữa, đồng thời yêu cầu Israel cũng phải dừng lại.

Sau đó, ông Donald Trump đã gọi điện cho ông Netanyahu một lần nữa và thuyết phục được thủ tướng Israel đồng ý dừng các đợt tấn công tiếp theo.

Tổng thống Mỹ khẳng định với Channel 12 rằng ông tin một thỏa thuận với Iran hoàn toàn nằm trong tầm tay. Phía Tehran cũng muốn ký kết và thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn Fox News đầu tuần qua, ông Donald Trump tuyên bố ông tin chỉ còn vài ngày nữa là mình sẽ hoàn tất thỏa thuận với Iran, trước khi đợt xung đột mới bùng nổ.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 9-6: Iran tổn thất nặng vì đòn mạnh tay của Mỹ

Điểm nóng xung đột ngày 9-6: Iran tổn thất nặng vì đòn mạnh tay của Mỹ

(NLĐO) - Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến xuất khẩu dầu của Iran lao dốc, làm Tehran thất thu gần 6 tỉ USD chỉ trong 2 tháng.

Houthi tấn công Israel, Iran ra tuyên bố quan trọng

(NLĐO) – Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công tên lửa vào Israel trong ngày 8-6, đồng thời ban bố lệnh cấm tàu qua biển Đỏ.

Chiến sự Trung Đông ngày 8-6: Iran - Israel trả đũa nhau quyết liệt, Israel tiết lộ vai trò của Mỹ

(NLĐO) - Iran tuyên bố "Chiến dịch Nasr" của họ đã nhắm vào 2 căn cứ không quân Nevatim và Tel Nof, cũng như đô thị công nghiệp Haifa của Israel.

Donald Trump Mỹ - Iran Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo