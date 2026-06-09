Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa để Israel "tự lo", ép Iran dừng bắn

Ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong 24 giờ qua, ông đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Israel có thể sẽ phải đơn độc đối đầu với Iran nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Đồng thời, ông Donald Trump khẳng định phía Washington chỉ được báo trước sát giờ Israel không kích Iran đêm qua, song ông đã kịp thời kiềm chế quy mô đòn phản công này.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên Barak Ravid của kênh truyền hình Channel 12, ông Donald Trump tiết lộ trong cuộc gọi tối qua, ông đã yêu cầu ông Netanyahu không đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

"Tôi đã nói: "Bibi (tên thân mật của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - PV) này, ông tốt nhất nên cẩn thận, nếu không sẽ sớm phải tự lo một mình" – trang Axios trích dẫn lời ông Donald Trump.

Theo Channel 12, cuộc trò chuyện kết thúc mà không đưa ra được kết luận rõ ràng.

Tuy nhiên, một số cố vấn của tổng thống Mỹ có mặt khi cuộc gọi diễn ra nhận xét với Channel 12 rằng, họ có cảm giác ông Donald Trump đã thành công trong việc kéo dài thêm vài ngày, trì hoãn sự trả đũa của Israel để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida, ngày 29-12-2025. Ảnh: AP

Thế nhưng, ngay sau cuộc gọi tối 7-6, ông Netanyahu tiến hành tham vấn với các quan chức an ninh cấp cao Israel. Theo Channel 12, sau cuộc họp này, Thủ tướng Israel đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng ông quyết định sẽ tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Nhắc đến đợt không kích đầu tiên của Israel vào đêm 7-6, Tổng thống Donald Trump cho biết Israel cập nhật thông tin cho Washington rất muộn - ngay khi tên lửa đã trên đường bay tới Iran. Dù vậy, ông "vẫn kịp can thiệp" để thu hẹp quy mô của cuộc tấn công.

Cũng theo bản tin của Channel 12, ông Donald Trump cho biết có 5 quốc gia trong khu vực (đang tham gia nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran) đã yêu cầu ông gây áp lực buộc ông Netanyahu phải dừng các cuộc không kích để tiến tới một thỏa thuận.

Axios trích dẫn lời ông Donald Trump: "Các quốc gia này đang rất lo ngại. Họ thực sự kỳ vọng vào thỏa thuận mà chúng tôi đang đàm phán".

Tổng thống Mỹ cho biết sáng 8-6, các quan chức Iran đã liên hệ với Washington và tuyên bố sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Israel nữa, đồng thời yêu cầu Israel cũng phải dừng lại.

Sau đó, ông Donald Trump đã gọi điện cho ông Netanyahu một lần nữa và thuyết phục được thủ tướng Israel đồng ý dừng các đợt tấn công tiếp theo.

Tổng thống Mỹ khẳng định với Channel 12 rằng ông tin một thỏa thuận với Iran hoàn toàn nằm trong tầm tay. Phía Tehran cũng muốn ký kết và thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn Fox News đầu tuần qua, ông Donald Trump tuyên bố ông tin chỉ còn vài ngày nữa là mình sẽ hoàn tất thỏa thuận với Iran, trước khi đợt xung đột mới bùng nổ.