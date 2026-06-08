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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 8-6: Iran - Israel trả đũa nhau quyết liệt, Israel tiết lộ vai trò của Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Iran tuyên bố "Chiến dịch Nasr" của họ đã nhắm vào 2 căn cứ không quân Nevatim và Tel Nof, cũng như đô thị công nghiệp Haifa của Israel.

Theo Al Jazeera Times of Israel, tính đến chiều 8-6 có 2 đợt tên lửa từ phía Iran phóng vào các khu vực khác nhau của Israel, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ dự kiến giao tranh sẽ kéo dài vài ngày và cũng đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.

Israel cũng đã tấn công Iran 2 đợt, với lý do đáp trả các cuộc tấn công của Iran.

Theo hãng tin Merh, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 8-6 tuyên bố các cuộc tấn công vào Israel trong ngày nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch Nasr" (tạm dịch: "Chiến dịch Khải hoàn") vừa được phát động.

Các mục tiêu đầu tiên gồm có hai căn cứ không quân có vị trí chiến lược quan trọng nhất của Israel là Nevatim và Tel Nof.

Chiến sự Trung Đông ngày 8-6: Iran nói nhà máy hóa dầu bị tấn công, Israel tiết lộ vai trò của Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Israel kiểm tra một mảnh vỡ của tên lửa Iran bị chặn ở miền Bắc Israel hôm 8-6 - Ảnh: AP

Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC cho biết chiến dịch bắt đầu vào sáng 8-6 được dành để "tưởng niệm các liệt sĩ của cuộc xung đột 12 ngày", được thực hiện dưới mật danh "Ya Heydar Karrar", đồng thời đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công tên lửa của Israel vào các trạm radar của Iran tại 3 địa điểm trên khắp đất nước.

Trong một bản tin khác, Mehr cho biết quân đội Iran cũng tấn công các khu công nghiệp ở TP Haifa của Israel bằng tên lửa vào ngày 8-6 để trả đũa trực tiếp các cuộc tấn công của đối phương vào ngành công nghiệp hóa dầu của Iran.

Iran cáo buộc Israel đã tấn công các cơ sở hóa dầu trước, nên Iran mới đáp trả bằng hành động tương tự.

Về phía ngược lại, Israel cho biết lực lượng không quân đã hoàn thành "một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng thủ chiến lược" của Iran.

Theo thông báo, hàng chục máy bay chiến đấu - dưới sự chỉ đạo của cục tình báo - đã tham gia vào các cuộc không kích.

Không quân Israel cho biết mục tiêu là 9 hệ thống phòng thủ mới được triển khai ở nhiều khu vực khác nhau tại Iran, đặt tại miền Tây và miền Trung đất nước. Lực lượng này cũng xác nhận đã tấn công ba nhà máy tại một khu phức hợp hóa dầu ở Tây Nam Iran vào sáng 8-6.

Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công chỉ do Israel thực hiện, nhưng có sự “phối hợp đầy đủ” với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong đó quân đội Mỹ tham gia đánh chặn các tên lửa do Iran bắn vào Israel.

Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir tuyên bố ông đã có cuộc điện đàm ba lần với Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper.

Nổ lớn tại Tehran, gần Bộ Ngoại giao Iran

Theo Al Jazeera đưa tin chiều 8-6, một vụ nổ đã làm rung chuyển khuôn viên Bộ Ngoại giao Iran ở trung tâm Tehran.

Vị trí và nguồn gốc chính xác của vụ nổ này vẫn chưa được xác định. Hệ thống phòng không cũng được kích hoạt ở một số khu vực của Tehran.

Theo Mehr, một máy bay không người lái của "kẻ thù Mỹ-Israel" đã bị hệ thống phòng không Iran nhắm mục tiêu và phá hủy trên bầu trời Tehran.

Một báo cáo khác nói rằng tiếng nổ cũng được nghe thấy ở TP Isfahan.


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