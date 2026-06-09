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Quốc tế

Houthi tấn công Israel, Iran ra tuyên bố quan trọng

Xuân Mai

(NLĐO) – Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công tên lửa vào Israel trong ngày 8-6, đồng thời ban bố lệnh cấm tàu qua biển Đỏ.

Động thái này làm dấy lên nguy cơ tái diễn tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên tuyến đường biển quan trọng này.

Lực lượng vũ trang Houthi hôm 8-6 tuyên bố cấm toàn diện và triệt để hoạt động hàng hải của Israel trên Biển Đỏ. Houthi cũng xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tiên nhắm vào Israel kể từ đầu tháng 4.

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Một binh sĩ Houthi vận hành súng máy gắn trên xe khi tuần tra tại Sanaa - Yemen. Ảnh: EPA

Lời đe dọa của lực lượng Houthi được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz, cửa ngõ dẫn vào vùng Vịnh và các nước xuất khẩu năng lượng tại đây, vẫn bị Iran phong tỏa.

Houthi nhấn mạnh họ xem mọi hành động qua lại của "kẻ địch" là mục tiêu quân sự hợp pháp kể từ thời điểm tuyên bố này được ban hành.

Tham gia cuộc chiến Trung Đông nhằm ủng hộ Iran vào tháng 3, Houthi chưa từng công bố bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa nào nhắm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8-4.

Trước đó, quân đội Israel thông báo trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng họ phát hiện vụ phóng tên lửa từ Yemen hướng tới lãnh thổ Israel. Các hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn mối đe dọa này.

Tuyên bố cứng rắn của Houthi được đưa ra sau khi Israel và Iran tấn công nhau trong ngày 8-6. 

Các cuộc tấn công mới, trong đó có vụ không kích vào một khu tổ hợp hóa dầu của Iran, diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel kiềm chế, không trả đũa các vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 8-6 cho rằng cuộc xung đột mới nhất với Iran dự kiến sẽ kéo dài ít nhất vài ngày và vẫn có thể leo thang thành chiến tranh toàn diện.

Đài truyền hình Israel KAN đã phát sóng đoạn video cho thấy một cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng quân sự ở phía Nam Tehran.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Hội đồng phân định lợi ích quốc phòng Iran Amoli Larijani cho rằng cuộc tấn công của nước này nhằm vào Israel để bảo vệ Lebanon "không chỉ đơn thuần là đòn đáp trả quân sự, mà còn là lời tuyên bố chính thức về một học thuyết chiến lược".

Ông Amoli Larijani khẳng định các cuộc tấn công này là một "thông điệp rõ ràng", báo hiệu rằng nếu bất kỳ thành phần nào thuộc "trục Kháng chiến" – bao gồm lực lượng Hezbollah – bị tấn công sẽ vấp phải "đòn đáp trả vượt mọi ranh giới địa lý và làm thay đổi cục diện khu vực".

Tehran cũng làm rõ bất kỳ hành động leo thang xung đột hay cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran đều sẽ phải đối mặt đòn răn đe và đáp trả toàn diện, với quy mô có thể bao trùm tất cả các bên hậu thuẫn cuộc đối đầu này.

Cùng ngày 8-6, Iran tuyên bố chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào Israel, dù vẫn cảnh báo có thể nối lại hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công ở Lebanon.

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