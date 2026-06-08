Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel và Iran ngừng bắn ngay lập tức

“Các vòng đàm phán cuối cùng về hòa bình đang diễn ra, trừ khi bị sự thiếu hiểu biết hoặc ngu xuẩn cản trở” - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, nhắc tới Iran và Israel. Đồng thời, ông cho biết thêm lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện sẽ tiếp diễn cho tới khi hai nước đạt được thỏa thuận.

Trước đó, cũng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump kêu gọi Israel và Iran ngay lập tức ngừng tấn công lẫn nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tối 7-6 (giờ địa phương), Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để trả đũa chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon chống lại phong trào Hezbollah. Israel đáp trả bằng đợt không kích vào các thành phố Tabriz và Isfahan của Iran, bất chấp thông tin về lời kêu gọi kiềm chế của tổng thống Mỹ.

Ông Sadegh Larijani - người đứng đầu Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran - cho biết các đợt tấn công của Iran vào Israel "để bảo vệ Lebanon" chứng minh “lời khẳng định chính thức về một học thuyết chiến lược”.

Ông Larijani khẳng định Iran "đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc một phe của Trục Kháng chiến bị tấn công sẽ gây ra phản ứng vượt ra ngoài biên giới địa lý và làm thay đổi cục diện khu vực".

Trục Kháng chiến đề cập đến các lực lượng dân quân đồng minh của Iran trải rộng khắp Trung Đông, nhằm tăng khả năng răn đe và làm suy yếu ảnh hưởng của Israel, Mỹ và các đối tác khu vực. Hezbollah là một phần quan trọng của trục này.

Trong khi đó, một quan chức quân đội Israel nói Lực lượng Phòng vệ Israel đang "chuẩn bị nhiều phương án khác nhau, từ vài ngày đến khi nào cần thiết". Israel tuyên bố Iran đã phóng gần 30 tên lửa đạn đạo về phía nước này kể từ tối 7-6. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng bắn 2 tên lửa đạn đạo, nhưng chỉ có một trong số đó bay đến lãnh thổ Israel.

Còn máy bay Israel tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran vào sáng 8-6, trong đó có hệ thống phòng không và một nhà máy hóa dầu sản xuất hóa chất cho tên lửa đạn đạo.

Theo Al Arabiya, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không chấp nhận tình trạng Iran nhắm mục tiêu vào Israel mỗi khi vùng ngoại ô phía Nam Beirut - Lebanon bị tấn công.