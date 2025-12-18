HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Nga “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực hòa bình của Mỹ

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Nga sẽ không nhượng bộ các yêu cầu về lãnh thổ, bất chấp việc tổng thống Mỹ gia tăng sức ép nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra thông điệp đó tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng hôm 17-12.

Ông nhấn mạnh rằng Moscow ưu tiên giải quyết các "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột thông qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên, nếu Ukraine và các đồng minh phương Tây từ chối thảo luận thực chất, Nga sẵn sàng sử dụng các biện pháp quân sự.

Tuyên bố của tổng thống Nga được đưa ra ngay khi các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang ráo riết chuẩn bị cho các vòng đàm phán mới.

Ông Putin cũng không ngần ngại công kích các lãnh đạo châu Âu hiện tại, cho rằng đối thoại thực chất với họ là "khó khả thi" và kỳ vọng vào một sự thay đổi thế hệ chính trị tại lục địa già trong tương lai.

Tổng thống Nga “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực hòa bình của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra thông điệp rõ ràng tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17-12. Ảnh: Sputnik/AP

Phản hồi lại tuyên bố của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17-12 đã đưa ra lời cảnh báo quyết liệt.

Ông khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát là thuộc về Nga, dù là về mặt pháp lý hay trên thực tế.

Trong khi đó, tại TP Brussels – Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi các quốc gia thành viên có trách nhiệm lớn hơn đối với nền an ninh của chính mình.

Bà nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine chính là hành động then chốt để bảo vệ an ninh của chính châu Âu, đồng thời đề xuất các phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho quốc phòng Ukraine.

Bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ các bên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan.

Theo các nguồn tin thân cận, một cuộc gặp quan trọng giữa các quan chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ diễn ra tại TP Miami thuộc bang Florida – Mỹ vào cuối tuần này. Đây là bước tiếp nối sau những cuộc thảo luận kéo dài tại TP Berlin – Đức giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu.

Đoàn đại biểu Mỹ dự kiến bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, phía Nga có khả năng sẽ cử ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), tham dự.

Mục tiêu của cuộc gặp là trình bày các đề xuất mới nhất về bảo đảm an ninh và nhượng bộ lãnh thổ nhằm tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Theo tờ Politico, phía ông Donald Trump tin rằng Nga sẽ chấp nhận để Ukraine gia nhập EU và nhận bảo đảm an ninh từ phương Tây trong thỏa thuận cuối cùng.

