Điểm đặc biệt tại sự kiện chính trị quan trọng nhất sắp diễn ra tại Cần Thơ

Ngày 22-9, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ I (Thành ủy Cần Thơ) tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28-9, với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển".

Tham dự đại hội có 485 đại biểu chính thức (trong đó, có 96 đại biểu nữ, chiếm 19,79%; 19 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,9%), đại diện cho trên 141.000 đảng viên của 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Dự thảo báo cáo chính trị có 28 chỉ tiêu, gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 3 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về công tác nhân sự, căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đại hội sẽ không thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định. Tại đại hội sẽ công bố các quyết định nhân sự.

Quang cảnh buổi họp báo

Điểm mới của công tác tổ chức đại hội là đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu quan trọng: quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, điều hành một số phiên làm việc qua hệ thống điện tử,…

"Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai trên ứng dụng Cần Thơ Smart chuyên mục "Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I" phục vụ công tác thông tin, mở rộng phạm vi lan tỏa thông tin về đại hội; cung cấp văn bản, tiếp nhận ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời hỗ trợ phóng viên tiếp cận tài liệu chính thống" – ông Nguyễn Ngọc Tâm thông tin.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết người dân có thể góp ý cho đại hội qua ứng dụng Cần Thơ Smart

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố, đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của sự kiện, phản ánh công tác chuẩn bị, nhất là về văn kiện; những tình cảm, mong muốn, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố gửi gắm đến đại hội.

Sau đại hội, cần kịp thời đăng, phát thông báo về kết quả; tuyên truyền đậm nét các hoạt động chào mừng thành công đại hội…