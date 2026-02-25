Tông vào xe bồn rửa đường, nam thanh niên mặc áo Grap tử vong

Sáng 25-2, cơ quan chức năng TP Huế đang phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên mặc áo Grap chết ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực cầu Trường Tiền, đoạn thuộc phường Thuận Hóa, TP Huế.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên mặc áo Grap tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn H. (SN 1990, trú phường Thanh Thủy, TP Huế), mặc áo Grap, điều khiển xe máy BKS 75AA-041.xx lưu thông trên cầu Trường Tiền theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Xuân) sang đường Hùng Vương, phường Thuận Hoá.

Khi đến giữa cầu, xe máy do anh H. điều khiển bất ngờ va chạm vào ô tô bồn chở nước (xe xi-téc nước) BKS 75K-15xx của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế do anh Trịnh Tuấn A. (SN 1989, trú phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước để thực hiện nhiệm vụ tưới nước, rửa đường theo kế hoạch vệ sinh môi trường.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện bị hư hỏng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.