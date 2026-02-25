HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Tông vào xe bồn rửa đường, nam thanh niên mặc áo Grap tử vong

Q.Nhật

(NLĐO) - Nam thanh niên 36 tuổi, mặc áo Grap điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Trường Tiền rồi tông vào phía sau xe bồn tưới nước rửa đường dẫn đến tử vong.

Sáng 25-2, cơ quan chức năng TP Huế đang phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên mặc áo Grap chết ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực cầu Trường Tiền, đoạn thuộc phường Thuận Hóa, TP Huế.

Nam thanh niên mặc áo Grap tử vong sau tai nạn , điều tra nguyên nhân tai nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên mặc áo Grap tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn H. (SN 1990, trú phường Thanh Thủy, TP Huế), mặc áo Grap, điều khiển xe máy BKS 75AA-041.xx lưu thông trên cầu Trường Tiền theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Xuân) sang đường Hùng Vương, phường Thuận Hoá.

Khi đến giữa cầu, xe máy do anh H. điều khiển bất ngờ va chạm vào ô tô bồn chở nước (xe xi-téc nước) BKS 75K-15xx của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế do anh Trịnh Tuấn A. (SN 1989, trú phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước để thực hiện nhiệm vụ tưới nước, rửa đường theo kế hoạch vệ sinh môi trường.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện bị hư hỏng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 học sinh tử vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 học sinh tử vong

(NLĐO)- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và 2 xe máy điện đi chiều ngược lại khiến 2 học sinh tử vong

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Va chạm giữa 4 ô tô con và 1 xe khách khiến giao thông qua km12+300, đoạn qua Tân Lập, ùn ứ kéo dài.

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông làm 230 người chết

(NLĐO)- Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người.

tai nạn nam thanh niên tai nạn giao thông nạn nhân
    Thông báo