Thể thao

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025

Hải Hưng

(NLĐO) – Phong độ, chấn thương, không phù hợp chiến thuật … khiến loạt ngôi sao hàng đầu châu Âu rớt giá thê thảm trong năm 2025, theo Transfermarkt.

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 2.

1. Phil Foden (Manchester City) – giảm 52 triệu bảng xuống còn 69,7 triệu bảng vì phong độ thiếu ổn định mùa 2024–25, ảnh hưởng từ sự trồi sụt chung của Man City. Ảnh: AP

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 3.

2. Rodri (Manchester City) – giảm 47,9 triệu bảng do chấn thương đầu gối nghiêm trọng, tái phát gân kheo khiến số lần ra sân bị hạn chế.

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 4.

3. Vinicius Junior (Real Madrid) – giảm 43,5 triệu bảng sau khi trượt Quả bóng vàng, sa sút phong độ giữa giai đoạn Real Madrid bất ổn dưới thời HLV Xabi Alonso. Ảnh: AP

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 5.

4. Gavi (Barcelona) – giảm 34,8 triệu bảng vì chấn thương dài hạn, quá trình hồi phục ảnh hưởng lớn đến giá trị thị trường. Ảnh: Barcelona FC

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 6.

5. Rodrygo (Real Madrid) – giảm 34,8 triệu bảng do không thích nghi tốt với hệ thống chiến thuật mới, vai trò suy giảm tại Bernabeu. Ảnh: AP

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 7.

6. Martin Odegaard (Arsenal) – giảm 30,5 triệu bảng vì chấn thương dai dẳng trong năm 2025, khiến phong độ và tầm ảnh hưởng bị gián đoạn. Ảnh: AP

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 8.

7. Bernardo Silva (Man City) – giảm 28,7 triệu bảng trong mùa giải thiếu điểm nhấn, vị thế tại đội bóng thành Manchester không còn như giai đoạn đỉnh cao. Ảnh: AP

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 9.

8. Florian Wirtz (Liverpool) – giảm 26 triệu bảng do gặp khó khăn khi thích nghi Ngoại hạng Anh sau thương vụ chuyển nhượng kỷ lục tới đội chủ sân Anfield. Ảnh: PA

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 10.

9. Eduardo Camavinga (Real Madrid) – giảm 26 triệu bảng vì thi đấu thiếu ổn định, không phát huy hết tiềm năng dưới thời HLV Xabi Alonso. Ảnh: AP

Top 10 cầu thủ rớt giá thê thảm nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 11.

10. Ronald Araújo (Barcelona) – giảm 26 triệu bảng do phong độ sa sút và ảnh hưởng chấn thương, khiến vị thế tại Barcelona suy giảm. Ảnh: AP

 

Barcelona Man City chuyển nhượng Phil Foden Vinicius Junior rớt giá
