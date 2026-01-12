Từ năm 2026, ai được công nhận là nhân lực công nghệ số chất lượng cao?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó lần đầu tiên xác lập hệ thống tiêu chí cụ thể để xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, làm cơ sở cho các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực này.

Xác lập 5 nhóm nhân lực công nghệ số

Nghị định hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan đến hoạt động công nghiệp công nghệ số, thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, cũng như cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

Theo đó, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao được xác định theo 5 nhóm đối tượng. Với nhóm đang làm việc tại doanh nghiệp công nghệ số, Nghị định đặt ra tiêu chí về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn, hoặc mức thu nhập cao gắn với hoạt động công nghiệp công nghệ số, áp dụng riêng cho người Việt Nam và người nước ngoài theo mặt bằng GDP của từng quốc gia.

Nhận diện nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực

Đối với nhóm người mới tốt nghiệp đại học, Nghị định ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc các ngành công nghệ số, công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt là các trường nằm trong nhóm xếp hạng hàng đầu thế giới hoặc trong nước theo quy định pháp luật về giáo dục đại học.

Nhóm giảng viên, nhà khoa học, người làm việc và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu được xác định là nhân lực chất lượng cao nếu giữ vị trí quản lý học thuật hoặc có trình độ tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ số tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thứ hạng cao.

Đối với khu vực công, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước được công nhận là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao nếu trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý, triển khai chính sách về công nghiệp công nghệ số; hoặc thuộc diện được tiếp nhận, bổ nhiệm theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số và các điều khoản liên quan của Nghị định.