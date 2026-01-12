Từ năm 2026, ai được công nhận là nhân lực công nghệ số chất lượng cao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Từ năm 2026, ai được công nhận là nhân lực công nghệ số chất lượng cao?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 353/2025/NĐ-CP, lần đầu quy định rõ tiêu chí nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó lần đầu tiên xác lập hệ thống tiêu chí cụ thể để xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, làm cơ sở cho các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực này.

Nghị định mới về nhân lực công nghệ số có hiệu lực từ 2026 - Ảnh 1.

Nghị định số 353/2025/NĐ-CP xác lập hệ thống tiêu chí cụ thể để xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao

Xác lập 5 nhóm nhân lực công nghệ số

Nghị định hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan đến hoạt động công nghiệp công nghệ số, thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, cũng như cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

Nghị định mới về nhân lực công nghệ số có hiệu lực từ 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

Theo đó, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao được xác định theo 5 nhóm đối tượng. Với nhóm đang làm việc tại doanh nghiệp công nghệ số, Nghị định đặt ra tiêu chí về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn, hoặc mức thu nhập cao gắn với hoạt động công nghiệp công nghệ số, áp dụng riêng cho người Việt Nam và người nước ngoài theo mặt bằng GDP của từng quốc gia.

Nhận diện nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực

Đối với nhóm người mới tốt nghiệp đại học, Nghị định ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc các ngành công nghệ số, công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt là các trường nằm trong nhóm xếp hạng hàng đầu thế giới hoặc trong nước theo quy định pháp luật về giáo dục đại học.

Nghị định mới về nhân lực công nghệ số có hiệu lực từ 2026 - Ảnh 3.

Nhóm giảng viên, nhà khoa học, người làm việc và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu được xác định là nhân lực chất lượng cao nếu giữ vị trí quản lý học thuật hoặc có trình độ tiến sĩ trở lên

Nhóm giảng viên, nhà khoa học, người làm việc và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu được xác định là nhân lực chất lượng cao nếu giữ vị trí quản lý học thuật hoặc có trình độ tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ số tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thứ hạng cao.

Đối với khu vực công, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước được công nhận là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao nếu trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý, triển khai chính sách về công nghiệp công nghệ số; hoặc thuộc diện được tiếp nhận, bổ nhiệm theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số và các điều khoản liên quan của Nghị định.

Ngoài ra, Nghị định cũng dành một nhóm riêng cho các cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số, như có công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc nhóm Q1, hoặc là tác giả, đồng tác giả của sáng chế, giải pháp, sản phẩm công nghệ số được bảo hộ và thuộc danh mục công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Những cá nhân đáp ứng các tiêu chí nêu trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo Điều 19 của Luật Công nghiệp công nghệ số. Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục áp dụng chính sách, đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Nghị định số 353/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Tin liên quan

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Công đoàn

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Công đoàn

Các Công đoàn phường, xã tại TP HCM đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động.

Đại hội XI Công đoàn Khánh Hoà: Ứng dụng công nghệ số vào công tác đại hội

(NLĐO)-Đại hội XI Công đoàn Khánh Hoà nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu đổi mới hoạt động, tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động (NLĐ)

Ứng dụng công nghệ số trong tổ chức Đại hội Công đoàn EVNHCMC

(NLĐO)- Việc ứng dụng tiến bộ của khoa học, công nghệ đã giúp Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tiết kiệm thời gian, chi phí.

nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao ứng dụng công nghệ thu hút nhân tài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo