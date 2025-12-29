HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhật Bản gọi 8 cầu thủ đại học, tiền đạo gốc Nigeria dự VCK U23 châu Á

Quốc An - Ảnh: Futebol no Japão

(NLĐO) - U23 Nhật Bản đã công bố đội hình cho VCK U23 châu Á 2026, đáng chú ý với sự xuất hiện của 8 cầu thủ đại học và Nwadike Uche - tài năng gốc Phi.

Trong ngày 28-12, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Nhật Bản tham dự VCK U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 24-1-2026 tại Ả Rập Saudi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tsuyoshi Oiwa, đội hình U23 Nhật Bản gây chú ý khi có đến 8 cầu thủ đang thi đấu cho các đội bóng thuộc hệ thống đại học - nét đặc trưng trong chiến lược đào tạo trẻ của bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Đáng chú ý, danh sách lần này còn xuất hiện một cầu thủ gốc châu Phi từ nhóm cầu thủ đại học.

Cụ thể, 8 gương mặt đến từ các trường đại học gồm Hamasaki Tomoyasu, Koizumi Yoshigen (ĐH Meiji), Seki Tomikanta và Nwadike Uche Brian Seio (ĐH Toin Yokohama), Okabe Tariqkanai Hayato (ĐH Toyo), Ogura Yukinari (ĐH Hosei), Shusuke Furuya (ĐH Tokyo International) và Haruta Kume (ĐH Waseda).

Nhật Bản gọi 8 cầu thủ đại học, có tiền đạo gốc Nigeria dự VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Nwadike Uche Brian Seio (bên trái cup) được triệu tập chuẩn bị cho U23 châu Á 2026

Điểm nhấn lớn nhất là tiền đạo Nwadike Uche Brian Seio, cầu thủ có cha là người Nigeria. Chân sút này vừa gây ấn tượng mạnh khi cùng U23 Nhật Bản vô địch IBARAKI Next Generation Cup 2025 - giải đấu tập huấn hướng tới VCK U23 châu Á, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bên cạnh lực lượng cầu thủ từ nguồn đại học, U23 Nhật Bản còn quy tụ nhiều tài năng trẻ đang khoác áo các CLB J.League như hậu vệ Rinon Ichihara (RB Omiya Ardija), Soichiro Mori (Nagoya Grampus) và Ryunosuke Sato (FC Tokyo). Trong khi đó, tiền đạo Yutaka Michiwaki (SK Beveren, Bỉ) là cầu thủ duy nhất trong danh sách đang thi đấu ở nước ngoài.

Hướng đến mục tiêu dài hạn Olympic Los Angeles 2028, đội hình U23 Nhật Bản gồm phần lớn cầu thủ sinh sau năm 2005. Tại VCK U23 châu Á 2026, nhà đương kim vô địch sẽ thi đấu ở bảng B, lần lượt gặp Syria (7-1), UAE (10-1) và Qatar (13-1).

Thủ môn
12 Tomoyasu Hamasaki (Đại học Meiji)
1 Masataka Kobayashi (FC Tokyo)
23 Rui Araki (Gamba Osaka)

Hậu vệ
16 Koizumi Kaito (Đại học Meiji)
5 Ichihara Lion (RB Omiya Ardija)
2 Umeki Rei (FC Imabari)
21 Sekitomi Kanta (Đại học Toin Yokohama)
4 Nagano Shuto (Gainare Tottori)
3 Tsuchiya Kaito (Kawasaki Frontale)
22 Okabe Tariqkanai Hayato (Đại học Toyo)
15 Mori Souichiro (Nagoya Grampus)

Tiền vệ
 8 Ozeki Yuto (Kawasaki Frontale)
6 Ogura Kosei (Đại học Hosei)
7 Ishiwatari Nelson (Cerezo Osaka)
10 Sato Ryunosuke (FC Tokyo)
17 Shimamoto Yudai (Shimizu S-Pulse)
14 Kawai Tokumo (Jubilo Iwata)

Tiền đạo

20 Shusuke Furuya (Đại học Quốc tế Tokyo)
18 Haruta Kume (Đại học Waseda)
9 Uchebryan Nwadike (Đại học Toin Yokohama)
11 Yumeki Yokoyama (Cerezo Osaka)
19 Yutaka Michiwaki (SK Beveren/Bỉ)
13 Sena Ishibashi (Shonan Bellmare)


