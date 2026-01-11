Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất tuần mới

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 12-1 đến ngày 18-1.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương tràn đầy năng lượng và sự quyết đoán, giúp xử lý nhanh gọn các dự án tồn đọng. Đáng chú ý, cơ hội hợp tác mới có thể xuất hiện vào giữa tuần, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho sự nghiệp.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Đây là thời điểm vàng để Kim Ngưu phát huy khả năng quan sát và tính kiên nhẫn vốn có. Nhờ vào sự tập trung cao độ, cung hoàng đạo này dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn, nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Vận trình của Song Tử có nhiều biến động tích cực.

Về công việc, sự linh hoạt và khả năng giao tiếp khéo léo giúp cung hoàng đạo này dễ dàng kết nối với các đối tác mới.

Về tài chính, dòng tiền có dấu hiệu khởi sắc nhờ những khoản thưởng hoặc nghề tay trái.

Tử vi tuần mới (đạo từ ngày 12-1 đến ngày 18-1) cho thấy Bạch Dương bứt phá sự nghiệp, Song Ngư đón lộc bất ngờ. Ảnh: pakutaso

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải gặp những chuyển biến quan trọng.

Khả năng trực giác nhạy bén sẽ giúp cung hoàng đạo này đưa ra những quyết định đúng đắn, nhất là khi đối mặt với các tình huống bất ngờ trong công việc.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Vận trình của Sư Tử tỏa sáng với nhiều năng lượng tích cực.

Về công việc, giữa tuần là thời điểm vàng để thực hiện các ý tưởng sáng tạo hoặc khởi động những dự án mà bạn hằng ấp ủ. Còn về tài chính, Sư Tử có dấu hiệu gia tăng thu nhập đáng kể nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ kiểm soát dòng tiền khá tốt nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch. Mặc dù vậy, cung hoàng đạo này có thể phải chi trả cho một vài khoản liên quan đến sức khỏe hoặc sửa chữa thiết bị cá nhân.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Vận trình của Thiên Bình xoay quanh sự cân bằng và các mối quan hệ đối tác. Nửa cuối tuần là thời điểm tốt để cung hoàng đạo này mở rộng mạng lưới xã giao, tạo tiền đề cho những hợp tác dài hạn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Dòng tiền của Bọ Cạp khá ổn định nhờ sự kiểm soát chặt chẽ. Hơn thế nữa, trực giác nhạy bén có thể dẫn lối cho Bọ Cạp đến với những cơ hội đầu tư mang tính dài hạn và tiềm năng.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã tràn đầy tinh thần lạc quan và khao khát đổi mới.

Tử vi tuần mới cho thấy một chuyến công tác hoặc cơ hội học tập bất ngờ có thể mở ra những tầm nhìn mới cho lộ trình sự nghiệp của cung hoàng đạo này.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Đây là thời điểm Ma Kết gặt hái thành quả từ những kế hoạch tiết kiệm trước đó. Hơn nữa, một nguồn thu nhập bổ sung từ các dự án phụ có thể giúp ngân sách thêm phần dư dả.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Trong công việc, những ý tưởng độc đáo của Bảo Bình sẽ được đánh giá cao, giúp giải quyết các nút thắt mà tập thể đang gặp phải. Tuy nhiên, cần chú ý đến cách truyền đạt để tránh gây hiểu lầm cho đồng nghiệp do tư duy quá khác biệt.

Ngoài ra, tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự nhạy bén với các xu hướng thị trường.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Tình hình tài chính nhìn chung ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ. Hơn nữa, cung hoàng đạo này có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hoặc một khoản quà tặng bất ngờ.



