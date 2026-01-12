HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Top võ sĩ quyền Anh châu Á: Nhật Bản, Philippines vượt trội, Thái Lan chỉ xếp thứ 3

Quốc An

(NLĐO) - Top 16 võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất mọi thời đại của châu Á được dẫn đầu bởi Nhật Bản và Philippines, xếp sau là Thái Lan.

Top 16 võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất mọi thời đại châu Á là bảng xếp hạng của trang The Sportster. Philippines và Nhật Bản góp mặt nhiều võ sĩ nhất với cùng 5 người trong danh sách. Xếp sau là Thái Lan với Indonesia, cuối cùng là Hàn Quốc. Danh sách còn quy tụ loạt tên tuổi lừng danh của quyền Anh châu Á đại diện cho các khu vực.

img

Cụ thể, Philippines gồm: Manny Pacquiao, Ceferino Garcia, Pancho Villa, Gabriel Elorde, Nonito Donaire; Nhật Bản có: Naoya Inoue. Masahiko Harada, Yoko Gushiken, Shoji Oguma, Hiroki Ioka.

Thái Lan đứng thứ 3 trong danh sách với ba gương mặt là Veeraphol Sahaprom, Pongsaklek Kratingdaeng Gym và Khaosai Galaxy (cựu vô địch WBA hạng siêu ruồi, kỷ lục 19 lần bảo vệ đai) được gọi tên.

Trong lịch sử, châu Á đã sản sinh nhiều nhà vô địch huyền thoại, thống trị các hạng cân trong thời gian dài.

16 võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất mọi thời đại của châu Á

  1. Manny Pacquiao (Philippines): Vô địch thế giới WBC hạng ruồi, IBF hạng siêu gà, WBC hạng siêu lông, WBC hạng nhẹ, WBO hạng bán trung, WBA hạng siêu bán trung, WBC hạng siêu bán trung.

  2. Naoya Inoue (Nhật Bản): Vô địch thế giới WBC hạng ruồi nhẹ, WBO hạng siêu ruồi, WBA hạng gà, IBF hạng gà, WBA hạng siêu gà, WBC hạng siêu gà.

  3. Chris John (Indonesia): Cựu vô địch thế giới WBA hạng lông.

  4. Masahiko Harada (Nhật Bản): Cựu vô địch thế giới WBA hạng ruồi, WBA hạng gà, WBC hạng gà.

  5. Ceferino Garcia (Philippines): Cựu vô địch thế giới hạng trung.

  6. Pancho Villa (Philippines): Cựu vô địch thế giới hạng ruồi.

  7. Gabriel Elorde (Philippines): Cựu vô địch thế giới hạng siêu lông, WBA hạng siêu lông, WBC hạng siêu lông.

  8. Khaosai Galaxy (Thái Lan): Cựu vô địch thế giới WBA hạng siêu ruồi.

  9. Nonito Donaire (Philippines): Cựu vô địch thế giới IBF hạng ruồi, WBC hạng gà, WBO hạng gà, WBA hạng siêu gà, WBO hạng siêu gà, IBF hạng siêu gà, WBA hạng lông.

  10. Pongsaklek Kratingdaeng Gym (Thái Lan): Cựu vô địch thế giới WBC hạng ruồi.

  11. Yoko Gushiken (Nhật Bản): Cựu vô địch thế giới WBA hạng ruồi nhẹ.

  12. Yoo Myung-woo (Hàn Quốc): Cựu vô địch thế giới WBA hạng ruồi nhẹ.

  13. Ellyas Pical (Indonesia): Cựu vô địch thế giới WBA hạng ruồi nhẹ.

  14. Shoji Oguma (Nhật Bản): Cựu vô địch thế giới WBC hạng ruồi.

  15. Veeraphol Sahaprom (Thái Lan): Cựu vô địch thế giới WBA hạng gà và WBC hạng gà.

  16. Hiroki Ioka (Nhật Bản): Cựu vô địch thế giới WBC hạng mini ruồi và WBA hạng ruồi nhẹ.


võ sĩ quyền anh quyền anh quyền Anh châu Á Thái Lan
