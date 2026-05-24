Tottenham hồi hộp trong ngày hạ màn

Với thất bại trước láng giềng Chelsea ở vòng gần nhất, Tottenham chẳng còn cách nào khác ngoài việc giành ít nhất một kết quả hòa khi tiếp Everton tại London lúc 22 giờ ngày 24-5.

Trước vòng đấu cuối, Tottenham đứng thứ 17 với 38 điểm, hơn West Ham xếp thấp hơn một hạng đúng 2 điểm. Điều này đồng nghĩa cuộc chiến trụ hạng giờ chỉ còn là màn cạnh tranh giữa hai đại diện thành London. Nếu đánh bại Everton trên sân nhà, thầy trò HLV Roberto de Zerbi sẽ chính thức ở lại Ngoại hạng Anh, bất chấp kết quả của West Ham trong chuyến làm khách trên sân Leeds United.

Everton khó đòi được món nợ thất bại 0-3 hồi lượt đi trước Tottenham khi hết động lực thi đấu (Ảnh: EVERTON FC)

Ngay cả trong trường hợp Tottenham bị Everton cầm hòa còn West Ham đánh bại Leeds, "Gà trống" vẫn gần như an toàn. Hai đội khi đó sẽ cùng có 39 điểm nhưng Tottenham lại đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ, khoảng cách rất khó san lấp chỉ sau một trận.

Dù nắm quyền tự quyết, Tottenham vẫn không thể chủ quan. Mùa giải quá nhiều biến động đã đẩy đội bóng Bắc London từ vị thế ứng viên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu trở thành một trong những tập thể gây thất vọng nhất giải đấu. Những thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện cùng hàng thủ thiếu chắc chắn khiến họ đánh mất sự ổn định trong phần lớn mùa giải.

Everton đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và hiện đứng giữa bảng xếp hạng. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Tottenham. Đội bóng thành London thắng Everton 3-0 ở lượt đi mùa này và toàn thắng cả 4 lần tiếp đón gần nhất đối thủ này tại Giải Ngoại hạng Anh.

Đây sẽ là cơ sở để các cổ động viên chủ nhà tin tưởng vào một kết quả tích cực, tránh đoạn kết buồn chưa từng có suốt gần nửa thế kỷ Tottenham gắn bó với hạng đấu cao nhất nước Anh.

Ngay cả siêu máy tính Opta cũng dự đoán Tottenham có đủ khả năng giành chiến thắng, ít nhất cũng với tỉ số 2-1 trước Everton để hoàn tất nhiệm vụ trụ hạng.