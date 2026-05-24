HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tottenham hồi hộp trong ngày hạ màn

Đ.Linh

Giải Ngoại hạng Anh mùa này gần như đã khép lại mọi cuộc đua, trừ màn trốn chạy suất rớt hạng mà Tottenham cũng như West Ham vẫn phải nỗ lực đến phút cuối cùng.

Với thất bại trước láng giềng Chelsea ở vòng gần nhất, Tottenham chẳng còn cách nào khác ngoài việc giành ít nhất một kết quả hòa khi tiếp Everton tại London lúc 22 giờ ngày 24-5.

Trước vòng đấu cuối, Tottenham đứng thứ 17 với 38 điểm, hơn West Ham xếp thấp hơn một hạng đúng 2 điểm. Điều này đồng nghĩa cuộc chiến trụ hạng giờ chỉ còn là màn cạnh tranh giữa hai đại diện thành London. Nếu đánh bại Everton trên sân nhà, thầy trò HLV Roberto de Zerbi sẽ chính thức ở lại Ngoại hạng Anh, bất chấp kết quả của West Ham trong chuyến làm khách trên sân Leeds United.

Tottenham hồi hộp trong ngày hạ màn - Ảnh 1.

Everton khó đòi được món nợ thất bại 0-3 hồi lượt đi trước Tottenham khi hết động lực thi đấu (Ảnh: EVERTON FC)

Ngay cả trong trường hợp Tottenham bị Everton cầm hòa còn West Ham đánh bại Leeds, "Gà trống" vẫn gần như an toàn. Hai đội khi đó sẽ cùng có 39 điểm nhưng Tottenham lại đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ, khoảng cách rất khó san lấp chỉ sau một trận.

Dù nắm quyền tự quyết, Tottenham vẫn không thể chủ quan. Mùa giải quá nhiều biến động đã đẩy đội bóng Bắc London từ vị thế ứng viên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu trở thành một trong những tập thể gây thất vọng nhất giải đấu. Những thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện cùng hàng thủ thiếu chắc chắn khiến họ đánh mất sự ổn định trong phần lớn mùa giải.

Everton đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và hiện đứng giữa bảng xếp hạng. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Tottenham. Đội bóng thành London thắng Everton 3-0 ở lượt đi mùa này và toàn thắng cả 4 lần tiếp đón gần nhất đối thủ này tại Giải Ngoại hạng Anh.

Đây sẽ là cơ sở để các cổ động viên chủ nhà tin tưởng vào một kết quả tích cực, tránh đoạn kết buồn chưa từng có suốt gần nửa thế kỷ Tottenham gắn bó với hạng đấu cao nhất nước Anh.

Ngay cả siêu máy tính Opta cũng dự đoán Tottenham có đủ khả năng giành chiến thắng, ít nhất cũng với tỉ số 2-1 trước Everton để hoàn tất nhiệm vụ trụ hạng. 

Tin liên quan

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

Neymar chấn thương, tuyển Brazil quay xe?

(NLĐO) - Vừa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil dự World Cup 2026, tiền đạo Neymar lại gặp chấn thương đối mặt nguy cơ quay xe.

Ronaldo và "double poker" độc nhất lịch sử bóng đá

(NLĐO) - Ronaldo đã viết nên một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới sau chức vô địch cùng Al-Nassr tại Ả Rập Saudi rạng sang 22-5.

Michael Carrick được bổ nhiệm HLV trưởng Man United: Kỳ vọng sẽ cực cao

(NLĐO) - Man United đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2028 sau giai đoạn tạm quyền hết sức ấn tượng.

Tottenham Ngoại hạng Anh West Ham Everton trụ hạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo