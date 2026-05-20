Siêu máy tính dự đoán "số phận" Tottenham trong cuộc đua trụ hạng

Thầy trò HLV Roberto De Zerbi gây thất vọng khi trắng tay trước chủ nhà Chelsea ở derby London thuộc vòng 37, do đó chưa thể trụ hạng sớm.

Tiền vệ Enzo Fernandez khai thông bế tắc ở phút 18, rồi kiến tạo cho Andrey Santos nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 67.

Các nỗ lực của đội khách Tottenham chỉ có được bàn gỡ nhờ công nhờ công Richarlison ở phút 74.

Các cầu thủ Tottenham thất vọng khi thua Chelsea 1-2 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh hôm 20-5. Ảnh: SunSport

Dù thua trận nhưng Tottenham vẫn đang hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham 2 điểm và có hiệu số bàn thắng - bại vượt trội (-9 so với -22).

Siêu máy tính của Leeuwslots dự đoán "Gà trống" sẽ thoát khỏi "cửa tử" nhờ thắng Everton 2-1, còn "Búa tạ" phải xuống chơi Championship khi thua Leeds United 1-2 ở vòng hạ màn diễn ra đồng loạt lúc 22 giờ tối 24-5.

Với tình hình hiện tại, ngay cả trường hợp West Ham thắng Leeds còn Tottenham hòa Everton, lúc này 2 đội sẽ có cùng 39 điểm. Tuy nhiên, Spurs gần như sẽ trụ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn West Ham tới 12 bàn trước vòng cuối.

"Tottenham chỉ cần hòa Everton là gần như chắc chắn trụ hạng"- siêu máy tính của Leeuwslots dự đoán.

Thực tế cho thấy khả năng trụ hạng đang rất cao nhưng phát biểu sau trận thua Chelsea, HLV Roberto De Zerbi vẫn bày tỏ sự thận trọng, ông ví cuộc đối đầu Everton như "trận chung kết" của Tottenham.

Nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh cuộc chiến trụ hạng còn lớn hơn cả một danh hiệu, bởi nó liên quan đến niềm tự hào, lịch sử và phẩm giá của CLB.

Tottenham chưa từng rớt khỏi hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1977. Vì vậy, chỉ một cú sảy chân ở vòng cuối cũng có thể biến mùa giải này thành thảm họa lịch sử với đội bóng Bắc London.



