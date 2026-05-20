Siêu máy tính dự đoán "số phận" Tottenham trong cuộc đua trụ hạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Siêu máy tính dự đoán "số phận" Tottenham trong cuộc đua trụ hạng

Đăng Minh

(NLĐO) - Tottenham vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng dù vừa thua Chelsea 1-2 ở vòng áp chót Ngoại hạng Anh hôm 20-5.

Thầy trò HLV Roberto De Zerbi gây thất vọng khi trắng tay trước chủ nhà Chelsea ở derby London thuộc vòng 37, do đó chưa thể trụ hạng sớm.

Tiền vệ Enzo Fernandez khai thông bế tắc ở phút 18, rồi kiến tạo cho Andrey Santos nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 67.

Các nỗ lực của đội khách Tottenham chỉ có được bàn gỡ nhờ công nhờ công Richarlison ở phút 74.

Siêu máy tính dự đoán Tottenham trụ hạng - Ảnh 1.

Các cầu thủ Tottenham thất vọng khi thua Chelsea 1-2 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh hôm 20-5. Ảnh: SunSport

Dù thua trận nhưng Tottenham vẫn đang hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham 2 điểm và có hiệu số bàn thắng - bại vượt trội (-9 so với -22).

Siêu máy tính của Leeuwslots dự đoán "Gà trống" sẽ thoát khỏi "cửa tử" nhờ thắng Everton 2-1, còn "Búa tạ" phải xuống chơi Championship khi thua Leeds United 1-2 ở vòng hạ màn diễn ra đồng loạt lúc 22 giờ tối 24-5.

Với tình hình hiện tại, ngay cả trường hợp West Ham thắng Leeds còn Tottenham hòa Everton, lúc này 2 đội sẽ có cùng 39 điểm. Tuy nhiên, Spurs gần như sẽ trụ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn West Ham tới 12 bàn trước vòng cuối.

"Tottenham chỉ cần hòa Everton là gần như chắc chắn trụ hạng"- siêu máy tính của Leeuwslots dự đoán.

Thực tế cho thấy khả năng trụ hạng đang rất cao nhưng phát biểu sau trận thua Chelsea, HLV Roberto De Zerbi vẫn bày tỏ sự thận trọng, ông ví cuộc đối đầu Everton như "trận chung kết" của Tottenham.

Nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh cuộc chiến trụ hạng còn lớn hơn cả một danh hiệu, bởi nó liên quan đến niềm tự hào, lịch sử và phẩm giá của CLB.

Tottenham chưa từng rớt khỏi hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1977. Vì vậy, chỉ một cú sảy chân ở vòng cuối cũng có thể biến mùa giải này thành thảm họa lịch sử với đội bóng Bắc London.


Tin liên quan

Tottenham phải chật vật trụ hạng

Tottenham phải chật vật trụ hạng

Với Tottenham, cuộc đối đầu Leeds United gần như là trận "chung kết ngược"

Tottenham vượt ải Aston Villa, sáng cửa trụ hạng

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Aston Villa ở vòng 35 Premier League giúp Tottenham tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng, nhen nhóm hy vọng trụ hạng mùa này

Bi kịch "đại gia" London: Arsenal về nhì, Tottenham sắp rớt hạng

(NLĐO) – Tính thêm khả năng Chelsea sắp trắng tay, có thể đây sẽ là mùa giải đầy ắp bi kịch với các "đại gia" tên tuổi của London lẫn làng bóng Anh.

trụ hạng Ngoại hạng Anh West Ham Tottenham
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo