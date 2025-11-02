TP HCM: 145/145 Công đoàn phường, xã, đặc khu hoàn tất tổ chức hội nghị đại biểu

Theo kế hoạch 198/KH-LĐLĐ của LĐLĐ TP HCM về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội Công đoàn phường, xã, đặc khu ở TP HCM sẽ phải hoàn thành trước ngày 31-10.

Thực hiện kế hoạch này, đến nay, 145/145 Công đoàn phường, xã, đặc khu tại TP HCM đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

145 Công đoàn phường, xã, đặc khu tại TP HCM đã hoàn tất tổ chức hội nghị đại biểu

Với phương châm: "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển", hội nghị đại biểu Công đoàn các phường, xã, đặc khu đã đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn của phường, xã, đặc khu từ khi thành lập.

Đồng thời, lắng nghe, tổng hợp các ý kiến góp ý của cán bộ Công đoàn, đoàn viên- lao động cho hoạt động Công đoàn cũng như góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ mới, đảm bảo sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả. Qua đó, nâng cao vai trò của Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thời gian tới.

Tại các hội nghị đã thông qua quyết định của LĐLĐ TP HCM về chỉ định ban chấp hành và nhân sự của Công đoàn phường, xã, đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.



