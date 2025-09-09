HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM bước vào kỷ nguyên giao thông không tiền mặt

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM ghi nhận đóng góp của Mastercard trong chuyển đổi số giao thông công cộng, triển khai thanh toán không tiếp xúc trên metro và xe buýt.

Chiều 9-9, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, có buổi làm việc cùng ông Timothy Murphy, Phó Chủ tịch Mastercard; ông Safdar Khan, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Mastercard và ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Buổi tiếp đón còn có sự tham dự của ông Nguyễn Trần Bảo Châu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; bà Vũ Minh Huyền, Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị; ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty HURC1, cùng nhiều đại biểu khác.

TP HCM bước vào kỷ nguyên giao thông không tiền mặt- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường ghi nhận những đóng góp tiên phong của Mastercard trong hành trình chuyển đổi số của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông công cộng. Ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh TP HCM đang ưu tiên triển khai thanh toán không tiền mặt trên hệ thống metro, xe buýt, với mục tiêu mở rộng trong tương lai; đồng thời mong muốn Mastercard tiếp tục đồng hành để quá trình sử dụng dịch vụ diễn ra liền mạch, thuận tiện cho người dân và chính quyền.

Mastercard là một trong những đơn vị tiên phong hỗ trợ TP HCM triển khai hệ thống thanh toán mở (open-loop) trên nhiều phương tiện công cộng, cho phép người dân thanh toán trực tiếp qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử. 

Trong năm 2024, Mastercard phối hợp cùng Công ty HURC1 triển khai thành công giải pháp thanh toán không tiếp xúc trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Tháng 4-2025, hệ thống này được mở rộng trên mạng lưới xe buýt của thành phố, giúp việc di chuyển hàng ngày của hàng triệu người dân trở nên thuận tiện, an toàn và toàn diện hơn.

TP HCM bước vào kỷ nguyên giao thông không tiền mặt- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc

UBND TP HCM đánh giá cao các sáng kiến của Mastercard, cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thúc đẩy tài chính toàn diện và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của quốc gia.

Ông Safdar Khan cho biết trong gần 2 thập kỷ qua, Mastercard luôn đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, triển khai các giải pháp thanh toán không tiếp xúc trong giao thông, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận tài chính và số hóa để mọi người dân đều được tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế số.

Buổi gặp mặt khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Mastercard và TP HCM. Với sự phối hợp cùng chính quyền và các đối tác địa phương, Mastercard cam kết mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giúp di chuyển thuận tiện, an toàn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, toàn diện và bền vững. 

Trong tương lai, Mastercard dự kiến tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác địa phương, thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số, tài chính toàn diện, mở ra cơ hội mới cho cá nhân và doanh nghiệp.

TP HCM bước vào kỷ nguyên giao thông không tiền mặt- Ảnh 4.

Lãnh đạo TP HCM chụp ảnh cùng lãnh đạo Mastercard

