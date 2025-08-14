TP HCM - Busan: Đồng hành phát triển bền vững

Ngày 13-8, Diễn đàn Doanh nghiệp TP HCM - TP Busan do UBND TP HCM và chính quyền TP Busan phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Busan (Hàn Quốc).

Mời gọi đầu tư vào 5 lĩnh vực

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh 30 năm qua, TP HCM và TP Busan đã xây dựng quan hệ hợp tác bền chặt trên nhiều lĩnh vực. Việc hợp tác giữa hai địa phương không chỉ dừng ở các chỉ số kinh tế mà còn là sự đồng hành để thích ứng và dẫn dắt xu thế phát triển mới, như kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối bền vững toàn cầu.

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND TP HCM kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là từ Busan, tham gia đầu tư vào 5 lĩnh vực trọng điểm: Công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn; logistics và cảng biển; tài chính và thương mại dịch vụ quốc tế; giáo dục, y tế và du lịch chất lượng cao; phát triển đô thị thông minh và kinh tế xanh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ÁI VÂN

Phó Thị trưởng TP Busan Lee Jun-seung bày tỏ sự trân trọng đối với đoàn đại biểu TP HCM, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 1995 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị, văn hóa và cảng biển. Trên nền tảng đó, ông kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể, bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP HCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tinh gọn và minh bạch thủ tục hành chính; duy trì chính sách ưu đãi ổn định cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Hàn Quốc. Thành phố cũng tập trung nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối R&D và thúc đẩy thương mại dịch vụ giá trị cao.

Hàn Quốc - trọng tâm chiến lược phát triển du lịch

Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp TP HCM. Trong đó, Tổng Công ty Becamex và Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) hợp tác phát triển đô thị thông minh; Công ty NTD AI Healthcare Việt Nam và NTL Healthcare Hàn Quốc ký kết hợp tác tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết thỏa thuận hợp tác với Hana Bank về kết nối thanh toán QR xuyên biên giới, cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối 24/7 từ Hàn Quốc về Việt Nam thông qua HanaEZ,...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngay sau Diễn đàn Doanh nghiệp TP HCM - Busan, diễn ra chiều 13-8, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết ngành du lịch TP HCM luôn coi các đối tác Hàn Quốc là trọng tâm trong chiến lược phát triển sản phẩm và đầu tư dịch vụ chất lượng cao.

"TP HCM sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc trong 3 hướng hợp tác: Tổ chức sự kiện, hội chợ, hội nghị quy mô lớn; phát triển sản phẩm du lịch bleisure (công tác và giải trí) và du lịch golf; đầu tư dịch vụ lưu trú - giải trí - chăm sóc sức khỏe, bảo đảm chuẩn quốc tế và trải nghiệm khác biệt cho khách Hàn Quốc" - ông Hiền Hòa nói.

Tham dự diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (trực thuộc Saigontourist Group), cho biết Saigontourist cũng đã ký kết hợp tác 3 bên cùng Vietnam Airlines và Tập đoàn du lịch Hanatour (Hàn Quốc). Các bên sẽ cùng quảng bá hình ảnh thương hiệu và du lịch tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông KIM NYOUN HO, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam: Tạo đòn bẩy Tính đến năm 2025, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Việc hợp tác giữa TP HCM và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, để tạo đòn bẩy cho sự phát triển bền vững, vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ. Trước hết, cần điều chỉnh tiêu chuẩn áp dụng phí hạ tầng cảng biển để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp xuất khẩu; đồng thời thiết lập hệ thống quản lý hành chính tích hợp, đơn giản hóa thủ tục cấp phép và hợp nhất quy trình giữa các bộ, ngành. Th.Nhân



