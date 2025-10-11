TP HCM chấn chỉnh kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản thông báo đến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn TP HCM chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị thực hiện công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị thực hiện công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; đồng thời công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch (báo cáo theo biểu mẫu).

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản thì xử phạt theo điều 58 Nghị định 16/2022 của Chính phủ (quy định xử phạt hành chính về xây dựng).

Ngoài ra, các hành vi "chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không bảo đảm đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định; sử dụng huy động vốn của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết" sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản thoe quy định tại điều 58 Nghị định số 16/2022.

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải báo cáo bằng văn bản giấy theo quy định gửi về Sở Xây dựng TP HCM (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa).

Đồng thời, báo cáo bằng file dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng xây dựng hoàn thiện trong thời gian tới.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định nêu trên.

Doanh nghiệp bất động sản, dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về nhà ở đủ điều kiện mua bán, cho thuê.