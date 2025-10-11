TP HCM chấn chỉnh kinh doanh bất động sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM chấn chỉnh kinh doanh bất động sản

QUỐC ANH

(NLĐO) - Doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản thông báo đến doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn TP HCM chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố.

TP HCM: Chấn chỉnh kinh doanh bất động sản - Ảnh 1.

Sở Xây dựng đề nghị thực hiện công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị thực hiện công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; đồng thời công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch (báo cáo theo biểu mẫu).

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản thì xử phạt theo điều 58 Nghị định 16/2022 của Chính phủ (quy định xử phạt hành chính về xây dựng).

Ngoài ra, các hành vi "chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không bảo đảm đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định; sử dụng huy động vốn của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết" sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản thoe quy định tại điều 58 Nghị định số 16/2022.

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản phải báo cáo bằng văn bản giấy theo quy định gửi về Sở Xây dựng TP HCM (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa).

Đồng thời, báo cáo bằng file dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng xây dựng hoàn thiện trong thời gian tới.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định nêu trên.

Doanh nghiệp bất động sản, dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về nhà ở đủ điều kiện mua bán, cho thuê.

Tin liên quan

Gỡ vướng tiền sử dụng đất cho dự án

Gỡ vướng tiền sử dụng đất cho dự án

TP HCM đang có khoảng 100 dự án bất động sản thương mại đang "chờ" thông báo nghĩa vụ tài chính

Tổng Bí thư: Sửa Luật Đất đai cần đặt trong tổng thể các luật về thuế, nhà ở, bất động sản

(NLĐO) - Tổng Bí thư yêu cầu khi sửa Luật Đất đai, cần nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay, bảo đảm xử lý tổng thể, căn cơ.

TP HCM: Thu tiền sử dụng đất hơn 60.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Hiện cơ quan thuế đang thực hiện thủ tục thu tiền sử dụng đất đối với 62 dự án với tổng số thu được phê duyệt là 60.084 tỉ đồng.

huy động vốn kinh doanh bất động sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo