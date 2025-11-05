TP HCM chi 5.621 tỉ đồng nâng cấp tuyến đường trung tâm phía Nam

UBND TP HCM vừa thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án "Xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ" do Sở Xây dựng trình.

Tăng tổng mức đầu tư

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng mạnh, từ hơn 2.203 tỉ đồng lên 5.621 tỉ đồng, chủ yếu do mở rộng quy mô xây dựng, bổ sung hạng mục mới và cập nhật đơn giá, định mức theo thực tế. Dự án cũng được chuyển từ nhóm B lên nhóm A theo Luật Đầu tư công 2024.

TP HCM điều chỉnh tổng mức đầu tư mở rộng đường Tôn Thất Thuyết lên 5.621 tỉ đồng

Quy mô đầu tư mở rộng gồm cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3,4 km với mặt cắt ngang 27 m; xây mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu; cải tạo cầu Nguyễn Kiệu hiện hữu từ 15 m lên 25 m, đồng bộ với đường Bến Vân Đồn; xây dựng kè bảo vệ bờ Kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu; xây dựng đường quy hoạch số 1 dài 185 m, rộng 28 m, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc tuyến.

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được điều chỉnh tăng từ 1.466 tỉ đồng lên gần 3.977 tỉ đồng, do mở rộng phạm vi thu hồi đất, tăng số hộ bị ảnh hưởng lên 598 hộ, trong đó 461 hộ phải giải tỏa trắng.

Dự án ảnh hưởng đến các phường Khánh Hội, Xóm Chiếu và Vĩnh Hội, với tỉ lệ giải tỏa một phần và giải tỏa trắng chi tiết: phường Khánh Hội khoảng 28 hộ; phường Xóm Chiếu khoảng 126 hộ (100 hộ giải tỏa trắng, 26 hộ giải tỏa một phần); phường Vĩnh Hội khoảng 444 hộ (333 hộ giải tỏa trắng, 111 hộ giải tỏa một phần).

Trình HĐND kỳ họp tới

Theo kế hoạch, dự án sẽ được UBND TP HCM trình HĐND TP tại kỳ họp dự kiến ngày 14-11 tới. Thời gian triển khai dự kiến từ 2026 đến 2029, chia làm nhiều giai đoạn: quý I đến IV/2026 hoàn tất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000, thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quý I đến III/2027 hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình; quý IV/2027 – IV/2028 thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Dự án từng được HĐND TP phê duyệt từ năm 2016 với tổng vốn 737,5 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng tách riêng khoảng 1.466 tỉ đồng. Sau nhiều năm chưa triển khai, tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh lên 5.621 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp tăng từ 737,5 tỉ lên 1.480 tỉ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng từ 1.466 tỉ lên 4.141 tỉ đồng. Nguyên nhân là mở rộng phạm vi đầu tư, bổ sung công viên cây xanh, tuyến đường mới, kè bảo vệ bờ kênh, đồng thời điều chỉnh đơn giá bồi thường và chi phí tái định cư.

Khi hoàn thành, tuyến đường Tôn Thất Thuyết được mở rộng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ tăng năng lực giao thông khu trung tâm, giảm ùn tắc, giải quyết vấn đề thoát nước và kết nối thông suốt với các trục chính như đường Nguyễn Khoái, Bến Vân Đồn. Dự án còn góp phần chỉnh trang đô thị khu vực bờ Kênh Tẻ, tạo trục cảnh quan xanh, nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân.