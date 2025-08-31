TP HCM chuyển chi hơn 1.010 tỉ đồng tặng mỗi người dân 100.000 đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM chuyển chi hơn 1.010 tỉ đồng tặng mỗi người dân 100.000 đồng

Thy Thơ

(NLĐO) - Kho bạc Nhà nước Khu vực II (TP HCM) đang phối hợp với 168 phường, xã, đặc khu và Công an TP HCM để chuyển tổng số tiền tặng quà đến người dân

TP HCM chi hơn 1.010 tỉ đồng tặng mỗi người dân 100.000 đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 31-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Sở Tài chính TP HCM cho biết theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4427/STC-ĐP và một số quy định liên quan, cùng ngày, UBND TP HCM đã ban hành quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo Nghị quyết số 263/NQ-CP.

Cụ thể, UBND TP HCM chấp thuận bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 cho Công an TP HCM và 168 UBND các xã, phường, đặc khu để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với tổng số tiền 1.010.230.900.000 đồng. Trong đó, nguồn kinh phí bổ sung gồm: 989.344.800.000 đồng từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội phê duyệt và 20.886.100.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TP HCM.

Sở Tài chính TP HCM đã hoàn tất thủ tục cấp bổ sung kinh phí năm 2025 cho Công an TP HCM và UBND các xã, phường, thị trấn theo quy định. Đến trưa 31-8, Kho bạc Nhà nước Khu vực II đã phối hợp với 168 phường, xã, đặc khu và Công an TP HCM để chuyển toàn bộ số tiền quà tặng đến người dân trên địa bàn trong chiều 31-8. Trong quá trình thực hiện, nếu thiếu kinh phí, UBND các xã, phường, đặc khu phải báo cáo về UBND TP HCM (thông qua Sở Tài chính) để được bổ sung kịp thời, đảm bảo không chậm trễ.

Riêng Công an TP HCM chỉ đạo công an tại các xã, phường, đặc khu phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu để thực hiện việc tặng quà cho người dân đúng thời hạn, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, không trùng lặp; đồng thời phân bổ phần kinh phí thuộc nhiệm vụ của Công an TP HCM.

Tin liên quan

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

(NLĐO)- Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống ưu tiên cao nhất việc chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho người dân trước dịp Quốc khánh 2-9

Có ngân hàng tặng thêm đến 350.000 đồng cho người dân bên cạnh quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ

(NLĐO) – Hưởng ứng chính sách tặng tiền của Chính phủ cho người dân dịp lễ Quốc khánh, nhiều đơn vị cũng triển khai tặng 100.000 đồng cho khách hàng của mình

TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sở Tài chính TP HCM sẽ tạm cấp kinh phí cho các phường, xã để trao tặng quà bằng tiền mặt 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

100.000 đồng TPHCM Quốc khánh 2-9 lễ quốc khánh Sở Tài chính Cách mạng Tháng Tám Kho bạc Nhà nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo