Sức khỏe

TP HCM chiếm khoảng 10- 12% tổng số ca tử vong do ung thư

Hải Yến

(NLĐO) - Mô hình bệnh tật ung thư tại TP HCM đang chuyển dịch từ nhóm ung thư do nhiễm trùng (như gan, cổ tử cung) sang nhóm liên quan đến lối sống và tuổi thọ.

Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố tại hội nghị giao ban mạng lưới ghi nhận ung thư năm 2025.

TP HCM chiếm khoảng 10–12% tổng số ca tử vong do ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM

HCDC cho biết từ năm 2019 đến 2024, TP HCM đã thu thập hơn 1,3 triệu hồ sơ bệnh nhân ung thư từ 40 bệnh viện. Kết quả cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong chuẩn hóa dữ liệu với 35% hồ sơ có kết quả mô bệnh học và 21% có thông tin giai đoạn bệnh.

Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Mô hình bệnh tật tại TP HCM đang dịch chuyển dần từ các loại ung thư do nhiễm trùng (như gan, cổ tử cung) sang ung thư liên quan đến lối sống và tuổi thọ (như vú, đại trực tràng và tuyến giáp).

Bên cạnh ghi nhận ung thư, thành phố cũng tăng cường hoạt động thống kê tử vong thông qua hệ thống sổ A6 tại y tế cơ sở và dữ liệu hộ tịch. Tuy nhiên, việc liên thông và chất lượng dữ liệu vẫn còn là thách thức cần khắc phục trong thời gian tới.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhấn mạnh ung thư là nền tảng quan trọng để xây dựng chính sách y tế hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục chuẩn hóa hệ thống và mở rộng mạng lưới ra các địa bàn mới hợp nhất, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

