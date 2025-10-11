HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Ung thư phổi đã được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Điều trị ung thư phổi đã sử dụng nhiều phương pháp tiến bộ như xạ trị proton, phẫu thuật nội soi robot, trí tuệ nhân tạo (AI)…

Lần đầu tiên, Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Hội Nghiên cứu Ung thư phổi thế giới tổ chức một hội nghị chuyên sâu về ung thư phổi từ ngày 9 đến 11-10 tại TP HCM. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập và hợp tác quốc tế về nghiên cứu, phòng chống và điều trị ung thư.

Ung thư phổi được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn - Ảnh 1.

GS-TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại Hội nghị Ung thư phổi Châu Á 2025

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia - nhấn mạnh: Trong bối cảnh phát triển toàn cầu, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn xác định chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. 

Nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước đã được ban hành thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, AI, dữ liệu lớn và y học chính xác để nâng cao năng lực phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh tật.

Ung thư phổi được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn - Ảnh 2.

Các nhà khoa học, chuyên gia tham gia hội nghị

Bộ Y tế đang tích cực triển khai các chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa tinh thần này, đồng thời gắn kết với các cam kết quốc tế của Việt Nam với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống của người dân. 

Ung thư phổi được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn - Ảnh 3.

Đại biểu chia sẻ tại hội nghị

Hội nghị quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu từ nhiều nơi trên thế giới tham dự, trình bày, chia sẻ kinh nghiệm; mở ra cơ hội để người tham dự hội thảo học hỏi, trao đổi và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân.

Hội nghị chuyên sâu với 30 phiên hội thảo, trong đó có 20 phiên chuyên đề, 10 phiên thảo luận, với hơn 100 bài báo cáo chuyên sâu mọi lĩnh vực trong dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc liều thấp, ứng dụng kĩ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị ung thư phổi như xạ trị proton, phẫu thuật nội soi robot, AI, được ứng dụng sâu rộng vào nhiều công đoạn. 

Bên cạnh đó, một số ung thư lồng ngực hiếm gặp khác như ung thư màng phổi, ung thư trung thất, ung thư phổi tế bào nhỏ cũng được thảo luận chuyên sâu. 

Ung thư phổi được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn - Ảnh 4.

Chuyên gia tham gia hội nghị

Theo GS-TS Karen Kelly, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư phổi thế giới, sự kiện này không dừng lại ở một hội nghị khoa học, mà là cơ hội để những nhà khoa học cập nhật kiến thức tiến bộ, chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng. Bên cạnh đó, xây dưng những mối quan hệ đối tác thân thiết, tình bạn sâu sắc để cùng nhau tiến bước trong công cuộc phòng chống căn bệnh ung thư phổi, đem lại những giá trị to lớn cho cộng đồng.

Ung thư phổi được phát hiện sớm và điều trị tốt hơn - Ảnh 5.

GS-TS Karen Kelly, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư phổi thế giới, phát biểu tại hội nghị


