TP HCM chuẩn bị tổ chức HCMC Business Summit 2025

Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) vừa công bố chương trình HCMC Business Summit 2025 với chủ đề "Hội tụ tương tầm", diễn ra từ 24 đến 27-9.

Sự kiện gồm chuỗi tọa đàm và diễn đàn chuyên đề như: "Chuyển đổi giao thông xanh - Cơ hội đầu tư bứt phá", "Chiến lược gọi vốn và niêm yết quốc tế - Cơ hội từ Singapore", "FTA & Common Law - Chính sách và chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt", WEDTalk "Khởi nghiệp di sản hạnh phúc", cùng chương trình thời trang "The Vow's Legacy".

Ngoài các phiên thảo luận, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng: trao tặng "Thư viện Container" cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân, khánh thành cầu Hữu Duyên (Vĩnh Long) và đám cưới tập thể cho 50 cặp đôi công nhân.

Năm nay, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi TP HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra giai đoạn hội tụ nguồn lực và mở rộng tầm ảnh hưởng. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 10.000 lượt khách, gồm doanh nhân, CEO, hơn 50 quỹ đầu tư, nhà đầu tư quốc tế; cùng 150 gian hàng triển lãm đa ngành và nhiều hoạt động bên lề.