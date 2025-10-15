HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM: Công bố các mốc thời gian thi, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP quy định nhà trường chỉ tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo hình thức tập trung và đề chung

Sở GD-ĐT TP HCM cho biết vừa ra văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2025-2026, áp dụng đối với học sinh THCS và THPT. Sở quy định nhà trường chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo hình thức tập trung và đề chung.

Các mốc thời gian kiểm tra, đánh giá 

Đợt kiểm tra, đánh giáThời điểm thực hiện
Giữa kỳ ISau tuần thứ 8 của học kỳ I
Cuối kỳ IHoàn thành trước ngày 3-1-2026
Giữa kỳ IISau tuần thứ 7 của học kỳ II
Cuối kỳ IIHoàn thành trước ngày 16-5-2026

Riêng đối với các môn học, hoạt động giáo dục có tiến trình dạy học khác với tiến trình chung, tiến độ thực hiện kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ được nhà trường xây dựng đảm bảo phù hợp với tiến trình dạy học của môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình, đồng thời đảm bảo thời điểm hoàn thành theo quy định khung thời gian, kế hoạch năm học của UBND TP HCM.

Sở GD-ĐT TP cũng quy định căn cứ trên kế hoạch kiểm tra, đánh giá của nhà trường và của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cụ thể cho từng lớp, khối lớp được phụ trách.

Công khai cho học sinh số lần, số điểm, hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ; cách thức chọn lựa kết quả kiểm tra, đánh giá đối với những kiểm tra, đánh giá thường xuyên thực hiện nhiều lần trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá. Công khai kế hoạch, tiêu chí kiểm tra đánh giá cho học sinh; tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo công bằng, khách quan và đúng quy định.

TP HCM: Công bố các mốc thời gian thi, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ - Ảnh 1.

Quy định nhà trường chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo hình thức tập trung và đề chung. Ảnh: NLĐO

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm máy tính trong tổ chức, quản lý và thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh. Hiệu trưởng tăng cường giám sát trong công tác kiểm tra đánh giá học sinh; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhà trường đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kịp thời các sai sót.

Kết quả môn học và kết quả các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số: Nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kỳ cả năm học.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: Nhận xét môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học theo hai mức: Đạt và chưa đạt; nhận xét về năng khiếu (nếu có).

Các thông tin về kiểm tra, đánh giá được công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phổ biến thông tư, quy định, quy chế kiểm tra, đánh giá và cung cấp các thông tin về việc kiểm tra, đánh giá cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo tính khoa học, tính logic, tính chặt chẽ, quy định cụ thể, đảm bảo các nội dung sau: Trách nhiệm các thành viên trong nhà trường về công tác kiểm tra, đánh giá học tập và rèn luyện của học sinh. Cụ thể về việc tổ chức các kỳ kiểm tra, đánh giá học tập và rèn luyện của học sinh trong nhà trường (kiểm tra định kỳ, kiểm tra bù, kiểm tra lại).

Xây dựng quy định phải nêu được các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới.

Phân công giáo viên hỗ trợ cho học sinh những nội dung, yêu cầu cần đạt của môn lựa chọn, cụm chuyên đề lựa chọn được chuyển đổi để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo. 

Hình thức và các loại bài kiểm tra, đánh giá

Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập đối với các môn học: Giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 1 trong 2 mức: Đạt, chưa đạt. 

Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học còn lại trong chương trình GDPT; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. 

Sở cũng yêu cầu các trường thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 

Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. 

TP HCM: Công bố các mốc thời gian thi, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ - Ảnh 2.Kiểm tra dạy thêm, học thêm tại TP HCM: Bộ GD-ĐT kết luận gì?

(NLĐO) - Một số phụ huynh học sinh chưa đồng tình với một vài quy định mới về dạy thêm, học thêm vì cho rằng ảnh hưởng đến cơ hội của con em mình

Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định Thông tư số 09/2021 của Bộ GD-ĐT bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh. 


