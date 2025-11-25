TP HCM cử đoàn công tác gấp để giúp tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn gửi Thường trực Thành ủy TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho hay trong những ngày qua, chính quyền, cơ quan, đoàn thể và người dân TP HCM đã quyên góp, ủng hộ các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Thống kê ban đầu đã có nhiều chuyến xe chở 500 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Ngay trong sáng 25-11, gần 50 y, bác sĩ TP HCM đã mang thuốc men và trang thiết bị đến tỉnh Đắk Lắk. TP HCM cũng hỗ trợ tỉnh 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ.

Lãnh đạo TP HCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục có đoàn công tác gấp đến với địa phương trong ngày 25-11 để nắm bắt, phối hợp hỗ trợ những khó khăn mà địa phương đang gặp phải.

Trước đó, trong công văn gửi Thường trực Thành ủy TP HCM, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk thông tin sau khi chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 13 thì từ ngày 15-11 đến 21-11, tỉnh tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn.

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang huy động mọi nguồn lực, khẩn trương cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đang tích cực hỗ trợ tỉnh. Ngoài ra, Bộ Chính trị phân công TP Hải Phòng trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, với thiệt hại quá lớn, tỉnh Đắk Lắk cần thêm nhiều nguồn lực để kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Với mối quan hệ truyền thống gắn bó, hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân Đắk Lắk - TP HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP HCM quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh.

Sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của TP HCM sẽ là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, giúp tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này, sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng cảm ơn, trân trọng sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam và nhân dân TP HCM.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, hơn 150.000 căn nhà bị ngập sâu trong nước, hàng trăm căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân bị mất mát. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cầu cống, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng... Thiệt hại sơ bộ ban đầu gần 5.500 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại trong nhân dân.



