TP HCM đã sẵn sàng bứt tốc

Chiều 6-1, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Nhiều kết quả quan trọng

Thông tin từ hội nghị cho hay trong năm 2025, TP HCM đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Trong đó, hoàn thành, đưa vào hoạt động nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm, các công trình phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch.

Nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố được chú trọng phát triển. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được nâng cấp.

Hoạt động chuyển đổi số có nhiều điểm sáng như khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố và dẫn đầu cả nước về số hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao tập trung vào những mục tiêu then chốt…

Với tốc độ tăng trưởng đạt 8,03%, TP HCM năm qua được đánh giá có môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, diện mạo đô thị ngày càng được cải thiện, người dân rất hài lòng.

Bên cạnh những mặt tích cực, trong năm 2025, TP HCM vẫn còn một số hạn chế. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par-Index), hài lòng của người dân (SIPAS) còn thấp. Ngoài ra, công tác giải ngân chưa như ý; kết nối kinh tế vùng, liên vùng và quốc tế chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng; đầu tư cho văn hóa - xã hội còn chưa đồng bộ.

Tăng tốc đúng nghĩa

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo sâu sắc liên quan nhiều vấn đề, lĩnh vực của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Trong phát biểu tiếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ toàn bộ những tồn tại, hạn chế của năm 2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc tiếp tục tập trung cho 3 động lực tăng trưởng truyền thống gồm sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu. Cùng với đó là 3 động lực tăng trưởng mới với Trung tâm Tài chính quốc tế; hệ thống cảng biển, logistics; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Với những kế hoạch và quyết tâm trong năm nay, TP HCM được tin tưởng phát triển nhanh, mạnh, thực chất. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai loạt công trình trọng điểm, điển hình như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, đường Vành đai 4, phát triển metro.

Thêm một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026 của TP HCM là làm tốt công tác giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông, nếu làm tốt các công trình trọng điểm thì đầu tư công sẽ vượt kế hoạch, qua đó góp phần để kinh tế thành phố tăng trưởng rất lớn.

Trong công tác quy hoạch sau khi sáp nhập 3 địa phương, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho hay thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch lại. Trong đó, đơn vị tư vấn sẽ thực hiện theo cơ chế xã hội hóa.

Đặt mục tiêu thu ngân sách tăng 20% so với năm 2025, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh đầu tư công, đặt giải phóng mặt bằng lên làm nhiệm vụ trọng tâm, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng trong quý I… để TP HCM năm 2026 tăng tốc đúng nghĩa, tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. "Tinh thần là thủ tục phải nhanh hơn, dự án phải chạy sớm hơn và kinh tế phải phát triển mạnh mẽ hơn" - Chủ tịch UBND TP HCM quán triệt.

Nói ít làm nhiều, kết quả công việc phải cụ thể

Với Tết Nguyên đán đang cận kề, bên cạnh việc lực lượng vũ trang tổ chức ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm nhằm giữ bình yên cho người dân, ông Nguyễn Văn Được đề nghị những đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, bảo đảm ai cũng được vui xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Được lưu ý công tác chuẩn bị phải chu đáo, toàn diện, đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh trong năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp nên từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay. Đặc biệt, phải xây dựng văn hóa nói ít, làm nhiều, nói thì phải làm, làm phải có kết quả, kết quả phải thực chất. Không đùn đẩy, không né tránh khiến công việc chậm vì lỗi chủ quan.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, mỗi quyết định khi ban hành phải đi vào cuộc sống, mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, mỗi tháng, mỗi quý phải có sản phẩm cụ thể.

Quyết tâm cao nhất Chủ tịch UBND TP HCM cho biết trong năm 2026, để tăng trưởng 2 con số, thành phố phải đặt quyết tâm cao nhất. Trong đó sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả rất nhiều công trình. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ VĨNH "Năm 2026, thành phố sẽ như một đại công trường với rất nhiều công trình. Điều này nhằm bảo đảm cho tăng trưởng và phát triển của thành phố trong năm tới và trong nhiều năm kế tiếp. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của TP HCM phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.



