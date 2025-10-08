Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao?

Theo đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ 1-1-2026, mức lương tối thiểu tháng thực hiện theo các vùng như sau:

- Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng

- Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng

- Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng

- Vùng IV 3.700.000 đồng/tháng

Người lao động tại TP HCM có thể được hưởng mức lương tối thiểu từ 4.140.000- 5.310.000 đồng/tháng, từ 1-1-2026

Tại TP HCM, lương tối thiểu dự kiến được trả theo 3 vùng.

- Vùng I gồm các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Phú, Bình Tiên, Phú Lâm, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà, Gia Định, Bình Thạnh.

35 phường tiếp theo: Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Hoà, Tân Sơn Nhất, Tân Hoà, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Phú Thạnh, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh.

Có 34 xã thuộc vùng 1 gồm Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hoà, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Long Sơn, Châu Pha.

Các địa phương thuộc vùng 1 còn lại nằm trên địa bàn 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Đó là các phường An Khánh, Đông Hoà, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Thới Hoà, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hoà, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành

- Vùng II gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An.

- Vùng III gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

So với quy định hiện hành, danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đề xuất thì cơ bản giữ nguyên.

Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu nêu trên, LĐLĐ TP HCM cho rằng đề xuất chưa phù hợp đối với một số địa phương tại thành phố, bởi sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố và tinh gọn chính quyền 2 cấp (TP HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã với 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu Côn Đảo) khoảng cách về thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực đã được thu hẹp.

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026, mức lương vùng I và vùng III sẽ có biên độ chênh lệch khá lớn (1.170.000 đồng, tương ứng 28,3%) giữa các địa bàn giáp ranh xã, phường, đặc khu. Thực tiễn trước đây (giai đoạn 2013-2017) tại địa bàn giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) đã phát sinh tranh chấp lao động do chênh lệch vùng lương, chỉ khi Chính phủ điều chỉnh thì quan hệ lao động mới ổn định.

Từ kinh nghiệm trên, LĐLĐ TP HCM đề nghị áp dụng nguyên tắc các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá 1 phân vùng. Theo đó, cần điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các xã, phường, đặc khu giáp ranh vùng I.

LĐLĐ TP HCM đề xuất chỉnh vùng lương đối với các xã, phường, đặc khu thuộc TP HCM như sau: