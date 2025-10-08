Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao?

MAI CHI

(NLĐO)- Người lao động tại các xã, phường, đặc khu ở TP HCM có thể được hưởng mức lương tối thiểu từ 4.140.000 đồng/tháng đến 5.310.000 đồng/tháng

Theo đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ 1-1-2026, mức lương tối thiểu tháng thực hiện theo các vùng như sau:

- Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng

- Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng

- Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng

- Vùng IV 3.700.000 đồng/tháng

Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao? - Ảnh 1.

Người lao động tại TP HCM có thể được hưởng mức lương tối thiểu từ 4.140.000- 5.310.000 đồng/tháng, từ 1-1-2026

Tại TP HCM, lương tối thiểu dự kiến được trả theo 3 vùng.

- Vùng I gồm các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Phú, Bình Tiên, Phú Lâm, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà, Gia Định, Bình Thạnh. 

35 phường tiếp theo: Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Hoà, Tân Sơn Nhất, Tân Hoà, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Phú Thạnh, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh.

Có 34 xã thuộc vùng 1 gồm Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hoà, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Long Sơn, Châu Pha.

Các địa phương thuộc vùng 1 còn lại nằm trên địa bàn 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Đó là các phường An Khánh, Đông Hoà, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Thới Hoà, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hoà, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành 

- Vùng II gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An.

- Vùng III gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

So với quy định hiện hành, danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đề xuất thì cơ bản giữ nguyên.

Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu nêu trên, LĐLĐ TP HCM cho rằng đề xuất chưa phù hợp đối với một số địa phương tại thành phố, bởi sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố và tinh gọn chính quyền 2 cấp (TP HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã với 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu Côn Đảo) khoảng cách về thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực đã được thu hẹp.

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2026, mức lương vùng I và vùng III sẽ có biên độ chênh lệch khá lớn (1.170.000 đồng, tương ứng 28,3%) giữa các địa bàn giáp ranh xã, phường, đặc khu. Thực tiễn trước đây (giai đoạn 2013-2017) tại địa bàn giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) đã phát sinh tranh chấp lao động do chênh lệch vùng lương, chỉ khi Chính phủ điều chỉnh thì quan hệ lao động mới ổn định.

Từ kinh nghiệm trên, LĐLĐ TP HCM đề nghị áp dụng nguyên tắc các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá 1 phân vùng. Theo đó, cần điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các xã, phường, đặc khu giáp ranh vùng I.

LĐLĐ TP HCM đề xuất chỉnh vùng lương đối với các xã, phường, đặc khu thuộc TP HCM như sau:
Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao? - Ảnh 2.

Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao? - Ảnh 3.

Tin liên quan

Sắp xếp lại vùng áp dụng lương tối thiểu: Cần thiết!

Sắp xếp lại vùng áp dụng lương tối thiểu: Cần thiết!

Bên cạnh tăng mức lương tối thiểu lên 7,2%, Bộ Nội vụ còn đề xuất điều chỉnh phân vùng áp dụng tại một số địa phương

Tăng lương tối thiểu vùng, người lao động mong có chính sách bình ổn giá

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, hàng loạt địa phương trên cả nước dự kiến được điều chỉnh vùng lương tối thiểu, với mức tăng có thể lên tới 900.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp nói về phương án lương tối thiểu tăng 7,2%

(NLĐO)- Khi tăng 7,2%, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động tính đến hết năm 2026

LĐLĐ TP HCM người lao động lương tối thiểu tăng lương tối thiểu LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo