TP HCM: Đến 9 giờ, cử tri đi bầu đạt 13,46%

Theo Ủy ban Bầu cử TP HCM, tính đến 9 giờ sáng nay 15-3, tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử trên toàn địa bàn đạt 13,46%. Riêng 4 khu vực bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn đã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Không khí diễn ra tại khu vực bỏ phiếu số 3, Đơn vị bầu cử số 3, phường Vũng Tàu (ảnh: Ngọc Giang)

Trước đó, 6 giờ 45 phút, TP HCM đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu. Đúng 7 giờ, cử tri bắt đầu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Điểm bầu cử tại Trường Tiểu học Đuốc Sống, 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định (ảnh: Mai Chi)

Ủy ban Bầu cử TP HCM cho biết công tác tổ chức bầu cử tại 168 xã, phường, đặc khu được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định.

Thời tiết trên địa bàn nắng ráo, mát mẻ, giao thông thông suốt; hệ thống điện, Metronet, điện thoại, fax, internet phục vụ báo cáo bầu cử hoạt động ổn định, an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm.