CLIP: Hiện trường tai nạn.

Sáng 23-8, Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn.

Theo điều tra, chiều tối 22-8, xe đưa rước công nhân biển số TP HCM của một công ty chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương. Khi đến đoạn bên hông cầu vượt Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển chở 2 cháu bé phía sau.

Sau khi xe máy ngã xuống đường, một bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ, người đàn ông cùng cháu nhỏ còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Tân Tạo cùng lực lượng CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất camera làm rõ.

Theo nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn trời mưa lớn, người đàn ông đang rước cháu đi học về thì xảy ra tai nạn thương tâm.



