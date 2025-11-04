Tra cứu danh sách ô tô đi vào khu vực cấm ở TP HCM

Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM vừa qua đã tăng cường ghi hình, xử lý qua hình ảnh đối với ô tô tải đi vào khu vực cấm.

Lực lượng CSGT TP HCM xử phạt ô tô tải vi phạm.

Trước đó, đơn vị ghi nhận tình trạng ô tô tải đi vào khu vực cấm tại khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông.

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với các loại phương tiện này.

Trong 2 ngày 22 và 23-10, đơn vị đã ghi hình, thông báo xử phạt đối 21 trường hợp ô tô tải vi phạm đi vào khu vực cấm trên tuyến Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, tập trung phần lớn là ô tô tải chở gia súc, gia cầm.

Đơn vị đề nghị chủ phương tiện đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các hoạt động giao thông, vận tải.

Tra cứu thông tin 21 chủ xe bị xử phạt tại đây: