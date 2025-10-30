TP HCM: Dự kiến nhiều chính sách hỗ trợ học sinh thuộc nhóm đối tượng yếu thế

Ngày 30-10, UBND TP HCM đã có dự thảo tờ trình HĐND TP về ban hành Nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh thuộc nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn TP HCM, từ năm học 2025-2026.

Đối tượng áp dụng

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông là người khuyết tật.

- Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021 của Chính phủ.

- Trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã Thạnh An. Học sinh phổ thông cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An- TP HCM

Các nội dung hỗ trợ

Đối với các khoản thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 18/2025 của HĐND đề xuất hỗ trợ tiền: Dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú. Việc hỗ trợ các chi phí trên giúp giảm gánh nặng tài chính, để đảm bảo trẻ em, học sinh có hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn TP đều có cơ hội được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập trong môi trường an toàn, ổn định.

Đối với các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ học chính khóa đề xuất hỗ trợ: Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; Tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; Tiền tổ chức học bơi.

Ngoài ra, UBND TP tiếp tục đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã Thạnh An; Hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.

Các phương án hỗ trợ

Phương án 1: Hỗ trợ 100% tiền tổ chức các nội dung sau theo mức thu thực tế tại các cơ sở giáo dục: Dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; Tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; Tiền tổ chức học bơi.

Phương án 2: Hỗ trợ 50% tiền tổ chức các nội dung sau theo mức thu thực tế tại các cơ sở giáo dục: Dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; Tiền tổ chức dạy kỹ năng sống; Tiền tổ chức học bơi.

Đối với học sinh xã Thạnh An:

- Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An với mức hỗ trợ: 160.000 đồng/tháng.

- Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP với mức hỗ trợ cụ thể như sau: Tiền đò: 440.000 đồng/ học sinh/tháng. Tiền ăn trưa: 550.000 đồng/ học sinh/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TP theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Theo UBND TP, đến cuối năm học 2024-2025, số học sinh có hoàn cảnh yếu thế là 17.810 em (mồ côi cả cha lẫn mẹ: 648; khuyết tật: 4.541; thuộc diện hộ nghèo: 6.221; thuộc diện hộ cận nghèo: 6.400). Mức hỗ trợ đề xuất để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện là mức tối đa theo Nghị quyết số 18/2025 đối với dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú.



