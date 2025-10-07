HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM hỗ trợ Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi

Đức Ngọc

(NLĐO) - TP HCM trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi.

Chiều 6-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đoàn công tác TP HCM do ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, làm trưởng đoàn, đã trao 7 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 10. Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM.

- Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân đã thay mặt đoàn công tác trao 7 tỉ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Về phía tỉnh Nghệ An có có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; ông Kha Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đại diện Sở Y tế Nghệ An.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Bùi Thanh Nhân bày tỏ sự xúc động khi được thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ với người dân Nghệ An sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Theo ông Nhân, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ TP HCM đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Tính đến ngày 4-10, Ban Cứu trợ TP HCM đã tiếp nhận hơn 42,4 tỉ đồng từ hơn 1.500 lượt ủng hộ. Ủy ban MTTQ TP HCM đã chuyển 47 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên và Đồng Tháp.

Ngoài nguồn kinh phí, TP HCM cũng phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Nhân đã thay mặt đoàn công tác trao 7 tỉ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10. Dịp này, Bộ Tư lệnh TP HCM và Ủy ban MTTQ TP HCM cũng trao 1 tỉ đồng hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão. Sở Y tế TP HCM tặng túi thuốc gia đình cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Ông Kha Văn Tám, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM dành cho Nghệ An. Ông cho biết, tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển nguồn lực đến người dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

- Ảnh 2.

Đoàn công tác trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ dân xây dựng nhà ở xã Lam Thành

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến xã Lam Thành (Nghệ An) trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 10 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng (mỗi hộ 30 triệu đồng và một túi thuốc gia đình), đồng thời trao 60 triệu đồng xây mới căn nhà bị sập hoàn toàn của bà Trịnh Thị Xử (xã Lam Thành).

Được biết, bão số 10 (Bualoi) đã thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An khi khiến 4 người chết, 14 người bị thương. Bão còn làm gần 63.000 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính khoảng 2.100 tỉ đồng.

TP HCM hỗ trợ Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi - Ảnh 1.

 

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình có người thân tử vong do bão số 10

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình có người thân tử vong do bão số 10

(NLĐO) - Đại diện Báo Người Lao Động tiếp tục trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình có người thân tử vong do bão số 10 ở Nghệ An.

Chủ tịch nước Lương Cường quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Chiều 3-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Bộ Chính trị chỉ đạo về khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Bộ Chính trị giao Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra.

tỉnh Nghệ An Ban Thường vụ hỗ trợ người dân phó chủ tịch khắc phục hậu quả Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hồ Chí Minh
