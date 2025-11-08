TP HCM: Hơn 500 sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM: Hơn 500 sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới

Vân Nhi

(NLĐO) - Sự kiện “Ngày hội RTX AI PC” mang đến cho sinh viên TP HCM cơ hội tiếp cận công nghệ AI ứng dụng thực tiễn trong học tập và làm việc.

Ngày 8-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, hơn 500 sinh viên từ nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP đã tham gia “Ngày hội RTX AI PC - Ứng dụng thực tiễn AI trong học tập và làm việc” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM (SAC) phối hợp cùng NVIDIA và ACER tổ chức.

Ông Lê Hữu Cường, Giám đốc ngành hàng GeForce Laptop ACER, cho rằng xu hướng AI đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “AI đám mây” sang “AI cá nhân”. Nghĩa là các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể vận hành ngay trên máy tính cá nhân, giúp người dùng bảo mật dữ liệu tốt hơn và chủ động hơn trong quá trình học tập, nghiên cứu.

TP HCM: Sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới vào học tập - Ảnh 1.

AI không chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm hay trên các nền tảng lớn mà sẽ trở thành công cụ đồng hành trong từng bài học. Ảnh: VÂN NHI

Đáng chú ý, các ứng dụng như NVIDIA Broadcast gây nhiều hứng thú cho sinh viên nhờ khả năng tự động lấy nét nhân vật, hỗ trợ tối đa trong học tập, phỏng vấn và họp trực tuyến qua Microsoft Teams, Zoom...

Tại workshop “AI thực chiến - ứng dụng trong làm việc và học tập”, ông Hoàng Trọng Nam, nhà sáng tạo nội dung AI thuộc AMTECH Studio, hướng dẫn sinh viên quy trình xây dựng ứng dụng đơn giản dựa trên các mô hình AI phổ biến như ChatGPT, Whisper (chuyển giọng nói thành văn bản) hay NLLB-200 (dịch ngôn ngữ).

Theo ông Nam, AI không còn là công cụ dành riêng cho lập trình viên. Ngay cả sinh viên các ngành xã hội, truyền thông hay kiến trúc cũng có thể dùng AI để tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và phát triển tư duy sáng tạo.

TP HCM: Sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới vào học tập - Ảnh 2.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đặt câu hỏi và tương tác sôi nổi về các ứng dụng AI trong học tập và làm việc. Ảnh: VÂN NHI

Chia sẻ trải nghiệm, Từ Kiến Thành (sinh viên năm 4 Trường ĐH Kiến trúc TP HCM) cho biết trước đây, em thường dùng AI để hỗ trợ hướng dẫn thao tác vẽ 3D hoặc tra cứu ý tưởng cho đồ án. Hôm nay, em được biết thêm nhiều công cụ AI cá nhân và cách bảo mật dữ liệu khi sử dụng, điều này rất hữu ích cho công việc sau này.

Không chỉ dừng ở phần trải nghiệm công nghệ, sự kiện còn truyền tải thông điệp định hướng nghề nghiệp. Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, cho biết chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội trực tiếp trải nghiệm công cụ học tập và làm việc thông minh. Qua đó, các bạn hình thành ý thức tự học, làm chủ công nghệ, sẵn sàng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

TP HCM: Sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới vào học tập - Ảnh 3.

Với máy tính trang bị RTX của NVIDIA, sinh viên có thể biến nó thành trợ lý AI cá nhân. Ảnh: VÂN NHI

Theo kế hoạch, trong năm học 2025-2026, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị công nghệ tổ chức 10 chuyên đề “Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống” tại nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.

Tin liên quan

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI

(NLĐO) - Sinh viên, học sinh đang trở thành đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất bởi các chiêu trò lừa đảo, tin giả tinh vi trong kỷ nguyên AI.

Tích hợp Gen AI vào giáo dục đại học

(NLĐO) - Hàng trăm đại biểu đã có mặt tại hội thảo "Tầm nhìn giáo dục đại học 2025" do Trường ĐH RMIT Việt Nam tổ chức.

Sinh viên sáng tạo giải pháp chống lũ, AI phát hiện bệnh Parkinson

(NLĐO) - Những dự án cho thấy sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam không dừng lại ở ý tưởng mà còn từng bước đi vào đời sống.

TP HCM ứng dụng AI Công nghệ sinh viên máy tính trải nghiệm phần mềm học tập lập trình học sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo