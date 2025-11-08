TP HCM: Hơn 500 sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới

Ngày 8-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, hơn 500 sinh viên từ nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP đã tham gia “Ngày hội RTX AI PC - Ứng dụng thực tiễn AI trong học tập và làm việc” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM (SAC) phối hợp cùng NVIDIA và ACER tổ chức.

Ông Lê Hữu Cường, Giám đốc ngành hàng GeForce Laptop ACER, cho rằng xu hướng AI đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “AI đám mây” sang “AI cá nhân”. Nghĩa là các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể vận hành ngay trên máy tính cá nhân, giúp người dùng bảo mật dữ liệu tốt hơn và chủ động hơn trong quá trình học tập, nghiên cứu.

AI không chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm hay trên các nền tảng lớn mà sẽ trở thành công cụ đồng hành trong từng bài học. Ảnh: VÂN NHI

Đáng chú ý, các ứng dụng như NVIDIA Broadcast gây nhiều hứng thú cho sinh viên nhờ khả năng tự động lấy nét nhân vật, hỗ trợ tối đa trong học tập, phỏng vấn và họp trực tuyến qua Microsoft Teams, Zoom...

Tại workshop “AI thực chiến - ứng dụng trong làm việc và học tập”, ông Hoàng Trọng Nam, nhà sáng tạo nội dung AI thuộc AMTECH Studio, hướng dẫn sinh viên quy trình xây dựng ứng dụng đơn giản dựa trên các mô hình AI phổ biến như ChatGPT, Whisper (chuyển giọng nói thành văn bản) hay NLLB-200 (dịch ngôn ngữ).

Theo ông Nam, AI không còn là công cụ dành riêng cho lập trình viên. Ngay cả sinh viên các ngành xã hội, truyền thông hay kiến trúc cũng có thể dùng AI để tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và phát triển tư duy sáng tạo.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đặt câu hỏi và tương tác sôi nổi về các ứng dụng AI trong học tập và làm việc. Ảnh: VÂN NHI

Chia sẻ trải nghiệm, Từ Kiến Thành (sinh viên năm 4 Trường ĐH Kiến trúc TP HCM) cho biết trước đây, em thường dùng AI để hỗ trợ hướng dẫn thao tác vẽ 3D hoặc tra cứu ý tưởng cho đồ án. Hôm nay, em được biết thêm nhiều công cụ AI cá nhân và cách bảo mật dữ liệu khi sử dụng, điều này rất hữu ích cho công việc sau này.

Không chỉ dừng ở phần trải nghiệm công nghệ, sự kiện còn truyền tải thông điệp định hướng nghề nghiệp. Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, cho biết chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội trực tiếp trải nghiệm công cụ học tập và làm việc thông minh. Qua đó, các bạn hình thành ý thức tự học, làm chủ công nghệ, sẵn sàng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Với máy tính trang bị RTX của NVIDIA, sinh viên có thể biến nó thành trợ lý AI cá nhân. Ảnh: VÂN NHI