Thể thao

Cuộc chiến trong khung gỗ: Trung Kiên đọ sức Li Hao

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Trận bán kết tối nay giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa Trung Kiên và Li Hao.

Ở vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc, đội bóng được xây dựng trên nền tảng phòng ngự kỷ luật. Yếu tố then chốt quyết định sự vững chắc của Trung Quốc nằm ở thủ thành Li Hao, người từng được đào tạo ở học viện Atletico Madrid.

Cuộc chiến trong khung gỗ: Trung Kiên đọ sức Li Hao - Ảnh 1.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ là màn so tài giữa 2 thủ môn hàng đầu giải đấu

Mặt khác, tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam đã thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Trong khi tuyến trên tỏa sáng vào đúng thời điểm để kết liễu đối thủ, sự thăng hoa của Trần Trung Kiên trong khung gỗ đã bảo toàn khoảng cách mong manh trước các đội bóng Tây Á giàu sức mạnh.

Về mặt hình thể, cả hai thủ môn đều sở hữu những thông số lý tưởng. Trung Kiên cao 1,91 m, vượt trội so với mặt bằng thủ môn trẻ Việt Nam. Thể hình săn chắc, sải tay dài cùng khả năng phán đoán tốt giúp anh làm chủ không gian trong vòng cấm, đặc biệt ở các tình huống không chiến.

Trong khi đó, người gác đền số một của U23 Trung Quốc là Li Hao cũng không hề kém cạnh với chiều cao 1,88 m và khung người rắn rỏi, rất phù hợp với lối chơi phòng ngự thiên về số đông của đội bóng Đông Á.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai "lá chắn" này nằm ở vai trò chiến thuật. Thầy trò HLV Antonio Puche lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, phòng ngự bằng tập thể. Điều này khiến cầu môn của Trung Quốc phải thường xuyên "chịu trận" trước sức ép của đối thủ.

Cuộc chiến trong khung gỗ: Trung Kiên đọ sức Li Hao - Ảnh 2.

Li Hao tỏa sáng trong hệ thống phòng ngự kín kẽ của U23 Trung Quốc

Trước khi bước vào bán kết, Li Hao đã thực hiện 24 pha cứu thua, đứng đầu giải đấu về số lần cản phá và giữ sạch lưới tuyệt đối. Riêng ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, thủ thành sinh năm 2004 có tới 8 pha cứu thua trong 120 phút và trở thành người hùng ở loạt luân lưu, trực tiếp đưa đại diện Đông Á lần đầu tiên vào bán kết.

TIN LIÊN QUAN

Ngược lại, Trung Kiên hoạt động trong hệ thống phòng ngự chủ động và linh hoạt hơn của U23 Việt Nam. Vì vậy, số lần cứu thua của anh kém một nửa so với đồng nghiệp người Trung Quốc, song không kém phần quan trọng. Màn trình diễn xuất thần trước U23 Ả Rập Saudi với 7 pha cản phá đã giúp Trung Kiên trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Hay ở trận tứ kết gặp U23 UAE, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã đứng vững khi đối thủ liên tục dâng cao tìm bàn gỡ ở hiệp phụ, qua đó bảo toàn tỉ số 3-2 cho "Những chiến binh sao vàng".

Cuộc chiến trong khung gỗ: Trung Kiên đọ sức Li Hao - Ảnh 3.

Trung Kiên thể hiện bản lĩnh trong lối chơi chủ động của U23 Việt Nam

Nếu Li Hao gây chú ý bằng "trò chơi tâm lý" ở loạt luân lưu trước Uzbekistan và những pha cứu thua liên tiếp, thì Trung Kiên lại ghi điểm ở sự điềm tĩnh, tập trung và ổn định. Ngoài khả năng phản xạ, thủ môn sinh năm 2003 còn cho thấy sự chắc chắn trong xử lý bóng bổng với 9 pha bắt dính bóng và 1 lần đấm bóng chính xác, vượt trội hơn thủ thành người Trung Quốc.

Xét về sức mạnh tấn công của 2 đội, U23 Việt Nam hoàn toàn lấn lướt với 8 bàn thắng. Cũng vì vậy, cuộc chạm trán sắp tới nhiều khả năng sẽ vất vả hơn đối với Li Hao. Song ai giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định, người đó sẽ trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa chung kết cho đội nhà.

Thăm dò ý kiến

Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả
Cuộc chiến trong khung gỗ: Trung Kiên đọ sức Li Hao - Ảnh 4.

Tin liên quan

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

HLV U23 Trung Quốc nói gì trước màn chạm trán U23 Việt Nam?

(NLĐO) - U23 Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng đấu bảng Giải U23 châu Á nhưng muốn đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết để ghi tên vào trận tranh ngôi vương giải đấu

HLV Kim Sang-sik tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt giới hạn

(NLĐO) - Trước thềm trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu thử thách khó

U23 Việt Nam Trung Kiên U23 Trung Quốc HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026 Li Hao
