Thể thao

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc

Tường Phước

(NLĐO) - Trước trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (22 giờ 30 ngày 20-1), thầy trò ông Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn đối thủ

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 1.

Trong hành trình vào tới Top 4 châu lục, U23 Việt Nam không dựa vào một cá nhân đơn lẻ, mà được nâng đỡ bởi một tập thể có chiều sâu, với nhiều gương mặt đủ khả năng định đoạt trận đấu.

Nguyễn Đình Bắc – ngòi nổ lớn nhất trên hàng công

Nguyễn Đình Bắc đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ dẫn đầu hàng công về hiệu quả ghi bàn, mà còn thể hiện bản lĩnh hiếm thấy ở tuổi 21.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 2.

Ba bàn thắng cùng một kiến tạo sau bốn trận, đặc biệt là màn trình diễn bùng nổ trước U23 UAE ở tứ kết, cho thấy Đình Bắc đã sẵn sàng cho những trận cầu lớn. Trước một U23 Trung Quốc có xu hướng chơi phòng ngự khu vực và không ngại va chạm, khả năng di chuyển linh hoạt, tì đè và dứt điểm đa dạng của Đình Bắc sẽ là vũ khí đặc biệt nguy hiểm.

Nguyễn Thái Sơn – "bộ não" nơi tuyến giữa

Nếu Đình Bắc là người tạo ra ánh sáng ở tuyến đầu, thì Nguyễn Thái Sơn chính là "trục xoay" của toàn đội. Tiền vệ trung tâm này mang đến sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, giữ nhịp cho lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Kim Sang-sik xây dựng.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 3.

Thái Sơn không phải mẫu cầu thủ cao to nhưng rất linh hoạt, tư duy chiến thuật hiện đại và cực kỳ hiệu quả. Khả năng đọc tình huống, thoát pressing và phân phối bóng chính xác của Thái Sơn giúp U23 Việt Nam không bị cuốn vào lối đá giàu thể lực của đối thủ. Trước U23 Trung Quốc – đội bóng mạnh ở tranh chấp tay đôi – vai trò "cầu nối" của Thái Sơn càng trở nên quan trọng.

Khuất Văn Khang – sự cơ động ở hành lang trái

Khuất Văn Khang mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho hành lang cánh trái của U23 Việt Nam. Có thể chơi như một tiền vệ biên hoặc dâng cao như một cầu thủ tấn công lệch cánh, Văn Khang là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, chịu khó pressing và sẵn sàng tạo đột biến từ những pha đá phạt hoặc xâm nhập vòng cấm dứt điểm bất ngờ.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 4.

Khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt của Văn Khang cũng giúp U23 Việt Nam giảm áp lực khi đối phương tổ chức phản công nhanh – điểm mạnh thường thấy của các đội bóng Đông Á như U23 Trung Quốc.

Lê Phát – "quân bài" cho những thời khắc quyết định

Trẻ tuổi nhất đội nhưng Lê Phát luôn thể hiện sự tự tin, chững chạc khi thi đấu. Đáng chú ý, cầu thủ 19 tuổi này thường xuất hiện đúng thời điểm để tạo nên bàn thắng cho U23 Việt Nam. Bàn thắng mở tỉ số ở trận tứ kết là minh chứng rõ ràng cho bản năng chọn vị trí và sự lạnh lùng trong vòng cấm của tiền đạo này.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 5.

Trong bối cảnh bán kết thường là trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống, những cầu thủ biết tận dụng cơ hội như Lê Phát có thể trở thành chìa khóa. Anh cũng là phương án xoay tua quan trọng để HLV Kim Sang-sik làm mới hàng công trong hiệp hai.

Trần Trung Kiên – "người nhện" trong khung gỗ

Ở tuyến phòng ngự, thủ môn Trần Trung Kiên đang mang đến sự yên tâm lớn. Khả năng phán đoán tình huống, ra vào hợp lý và tâm lý vững vàng của Trung Kiên giúp hàng thủ U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép trong những thời điểm khó khăn.

Trước U23 Trung Quốc – đội bóng thường tận dụng bóng bổng và các tình huống cố định – vai trò của Trung Kiên càng trở nên then chốt. Một pha cứu thua đúng lúc hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trận bán kết.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 6.

Bên cạnh các cá nhân nổi bật, sức mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam vẫn nằm ở tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik, đội bóng chơi chặt chẽ, biết mình là ai và cần làm gì trong từng thời điểm của trận đấu.

Cuộc chạm trán U23 Trung Quốc vì thế không chỉ là màn so tài về thể lực hay kỹ thuật, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh. Với những gương mặt đã và đang tỏa sáng, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để tin vào một kết quả tích cực, thậm chí là tấm vé vào chung kết như ở giải đấu năm 2018.

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc - Ảnh 7.

