Thể thao

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng

TƯỜNG PHƯỚC

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

Trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 20-1 trên sân vận động Al-Faisal (Jeddah - Ả Rập Saudi) được đánh giá kịch tính, khó đoán.

Tự tin, bản lĩnh

Trước khi bước vào trận tranh tấm vé dự chung kết Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc với khả năng công thủ toàn diện cùng chuỗi trận thắng ấn tượng trước các đội bóng mạnh ở châu Á. Trong khi đó, U23 Trung Quốc trung thành với lối chơi phòng ngự thực dụng, giữ sạch lưới từ đầu giải đấu để lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết.

Nguyễn Đình Bắc là mẫu cầu thủ sở hữu tư duy bóng đá tấn công hiện đại, có kỹ thuật cá nhân và kỹ năng dứt điểm khá tốt. Đáng chú ý, Đình Bắc luôn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh thi đấu chững chạc, dám "chơi bóng" trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng sẽ khiến U23 Trung Quốc nhận bàn thua đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Trước khi bước vào trận bán kết, Đình Bắc đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 230 phút thi đấu. Thông số thống kê cũng thể hiện sự đa dạng trong phong cách tấn công của anh, khi đạt tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác trên phần sân đối phương lên đến 80%, tung 5 cú dứt điểm trúng mục tiêu và ghi bàn bằng chân trái, chân phải lẫn bằng đầu…

TIN LIÊN QUAN

HLV Kim Sang-sik rất biết cách sử dụng hiệu quả chân sút 21 tuổi xứ Nghệ này. Ông đã tung Đình Bắc vào sân ở những thời điểm quan trọng, mang tính chất quyết định trận đấu.

Về chuyên môn, Đình Bắc không bó mình trong vai trò trung phong cắm. Anh có thể chơi lệch biên, hộ công hoặc vào sân từ băng ghế dự bị để tạo đột biến.

Sự linh hoạt ấy mang đến cho HLV Kim Sang-sik nhiều phương án chiến thuật, đồng thời khiến hàng thủ đối phương khó theo kèm. Sau 4 trận đấu, Đình Bắc đã in dấu giày trong tổng số 8 bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải.

Không chỉ vậy, cầu thủ sinh năm 2004 này còn cho thấy sự trưởng thành về tư duy chơi bóng. Anh tích cực pressing, sẵn sàng va chạm, giữ bóng và làm tường cho đồng đội.

So với nhiều tiền đạo Việt Nam trước đây, Đình Bắc nổi bật hơn ở yếu tố thể chất và sự tự tin khi đối đầu các hậu vệ Tây Á, Trung Á. Trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Đình Bắc đã ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo - những con số phản ánh sự ổn định đáng ghi nhận.

Bùng nổ đúng thời điểm

Trong thế trận căng thẳng với U23 UAE, Nguyễn Đình Bắc là mẫu cầu thủ có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Pha đột phá kiến tạo tinh tế của Đình Bắc tạo cơ hội để Lê Phát mở tỉ số và "siêu phẩm" đánh đầu ngược đầy cảm giác của anh nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam là hai khoảnh khắc bùng nổ. Không chỉ giúp đội nhà thắng chung cuộc, anh còn cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ biết tỏa sáng đúng thời điểm.

Trong màu áo CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc là một trong những cầu thủ dự bị "đắt giá", được HLV Polking trọng dụng mỗi khi hàng công bế tắc. Ở trận đấu mang tính chất quyết định tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp Giải AFC Champions League Two 2025-2026 mới đây, khi đội nhà đang bị dẫn bàn, Đình Bắc vào sân từ hiệp 2 và tỏa sáng. Pha lập công của anh đã ấn định chiến thắng ngược dòng của CLB Công an Hà Nội trước CLB Bắc Kinh Quốc An.

TIN LIÊN QUAN

Vì vậy, cái tên Đình Bắc không xa lạ với bóng đá Trung Quốc. Thậm chí, trước trận đội nhà chạm trán U23 Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đã liên tục nhắc đến Đình Bắc và khẳng định anh là cầu thủ của những trận đấu lớn, mang dáng dấp một ngôi sao đúng nghĩa.

Dù vậy, sức mạnh của U23 Việt Nam vẫn là tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam chơi bóng chặt chẽ, biết mình là ai và cần làm gì trong từng thời điểm của trận đấu. Đình Bắc nổi bật nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ từ những đồng đội ăn ý mới có thể tỏa sáng và thành công.

Cuộc chạm trán U23 Trung Quốc không chỉ là màn so tài về thể lực hay kỹ thuật, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh của mỗi cầu thủ. Với những gương mặt đã và đang tỏa sáng, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để tin vào một kết quả tích cực, thậm chí là tấm vé vào chung kết như ở giải đấu diễn ra tại Thường Châu - Trung Quốc năm 2018. 

Nguyễn Đình Bắc lọt vào tốp 5 chân sút ghi nhiều bàn nhất VCK U23 châu Á 2026. Đứng đầu (4 bàn) là Ali Al-Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon), song cả hai cầu thủ này đều không còn khả năng nâng cao thành tích do đội tuyển của họ đã bị loại.

Số bàn thắng của Đình Bắc hiện ngang bằng với Ryunosuke Sato và Shusuke Furuya (U23 Nhật Bản). Cả 3 cầu thủ này đang còn 2 trận thi đấu nữa để đua tranh ngôi vị "Vua phá lưới".

U23 Việt Nam U23 Trung Quốc Nguyễn Đình Bắc HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
