TP HCM là điểm đến quan trọng của Quốc hội trong nghiên cứu và kiến tạo chính sách

Ngày 8-8, Thành ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026) và tổng kết hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XI; cùng lãnh đạo Trung ương, TP HCM và đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Quốc hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để TP HCM phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã cùng nhau làm tốt vai trò, nhiệm vụ đại biểu dân cử; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một Đoàn đại biểu Quốc hội có số lượng đại biểu Quốc hội lớn.

Qua đó có nhiều đóng góp, chủ động, tích cực, sáng tạo vào hoạt động của Quốc hội và quá trình phát triển của địa phương và cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để TP HCM phát triển

Đặc biệt, với sự đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội, từ sáng kiến, đề xuất của cấp ủy và chính quyền thành phố, Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Đó là Nghị quyết 54/2017/QH14 và Nghị quyết 98/2023/QH15.

"Đây là những quyết sách kịp thời, tạo không gian cho thành phố phát triển; tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy sự năng động, sáng tạo, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho thành phố lên tầm cao mới" – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 227 cho phép TP HCM sau sáp nhập được tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để TP HCM tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù với không gian địa lý rộng lớn hơn so với trước đây.

Ông Nguyễn Khắc Định khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của thành phố.

"TP HCM luôn là điểm đến quan trọng trong các cuộc giám sát, khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo để hình thành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội" - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kể từ ngày 1-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM có 44 đại biểu Quốc hội, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào, cử tri thành phố. Bối cảnh mới, không gian mới, đòi hỏi đại biểu Quốc hội TP HCM phải nỗ lực hơn nữa trong trau dồi các kỹ năng hoạt động, tư duy, tri thức, kinh nghiệm cùng với tinh thần dấn thân, phụng sự để hoàn thành sứ mệnh mà cử tri và nhân dân đã gửi gắm và kỳ vọng.

Đầu mối kiến tạo thể chế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định trong thành quả của 80 năm Quốc hội nói chung và Quốc hội khóa XV nói riêng có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, sáng tạo, rất đáng trân trọng và tự hào của Đoàn đại biểu Quốc hội 3 địa phương, nay là TP HCM.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã tham gia tích cực, có chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của các địa phương trước đây, của một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã chủ động tham mưu, kiến nghị, góp phần quan trọng vào việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM, tạo khuôn khổ thể chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo của thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM hôm nay là những đại biểu rất tiêu biểu, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng với tinh thần yêu nước cháy bỏng, đại diện các ngành, các giới, bằng trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm đã nêu cao tinh thần phụng sự vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; đã có những đóng góp nổi bật cho hoạt động của Quốc hội, cho sự phát triển của thành phố, tạo nên hình ảnh và uy tín của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hạnh phúc nhân dân; kiên trì đổi mới, kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn để góp phần đưa thành phố vượt khó khăn, thách thức, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững vì cả nước, cùng cả nước" – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng trách mới để phát triển một siêu đô thị, xứng tầm, đóng góp rất quan trọng cho đất nước, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM mong muốn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của đoàn; là đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững.

Đi vào những nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị tập trung thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về TP HCM.

Chủ động kiến nghị hoàn thiện các cơ chế đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết 98 của TP HCM, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; rà soát các quy định chồng chéo, không còn phù hợp với đặc thù siêu đô thị.

Tập trung triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, đặc thù và không gian phát triển mới để xây dựng và phát triển TP HCM xứng tầm với vai trò, vị trí và trọng trách của mình.

Đồng thời tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chú trọng công tác chuyển đổi số; đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính gắn chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND thành phố và công tác dân nguyện; chuyên nghiệp hóa đội ngũ đại biểu.

Cùng với đó tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án hạ tầng và tạo lập không gian phát triển mới cho TP HCM; tập trung xây dựng chính sách chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa và con người trong đó quan tâm đặc thù của thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều cá nhân được khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam", Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM; nhiều tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có Báo Người Lao Động.

Một số hình ảnh khen thưởng tại lễ kỷ niệm:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (bìa phải) trao khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị

Lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam"

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM"

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM

Báo Người Lao Động nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM



