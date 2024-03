Chiều 22-3, tại Lâm Đồng, Sở Công Thương TP HCM đã có buổi làm việc với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này về chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP HCM.



Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TP HCM, cho biết mới đây, 6 doanh nghiệp thống phân phối lớn tại TP HCM là Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, Aeon, Bách Hóa Xanh đã ký thỏa thuận hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Một doanh nghiệp phân phối khác là Vincommerce cũng vừa đăng ký tham gia chương trình.

Việc hợp tác này nhằm tiến tới xây dựng chuỗi cung ứng hàng Việt Nam thật sự bền vững theo hướng hiện đại - minh bạch - an toàn - hiệu quả.

Các doanh nghiệp phân phối này sẽ cùng hành động trên tinh thần tự nguyện để phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không an toàn được đưa vào các hệ thống phân phối trên địa bàn TP HCM và sẽ công khai thông tin sản phẩm không an toàn. Từ đó tạo sức răn đe tổng hợp; định hướng chuỗi cung ứng phát triển lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm

Bước đầu, chương trình thí điểm đối với 1 số sản phẩm thuộc 3 nhóm mặt hàng là: nhóm trái cây, nhóm rau củ quả và nhóm thịt.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, ghi nhận ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp rau củ quả tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Lam Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên (Lâm Đồng), đề xuất có logo riêng của những sản phẩm trong chương trình để người tiêu dùng nhận diện, lựa chọn.



Đại diện Công ty TNHH Việt F.A.R.M thì đề xuất có bộ tiêu chuẩn chung cho hàng hóa vào siêu thị để giải quyết tình trạng cùng 1 loại sản phẩm đủ tiêu chuẩn vào hệ thống siêu thị này nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn của hệ thống siêu thị khác hiện nay.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho hay trong giai đoạn thí điểm chương trình, TP HCM mong muốn ghi nhận ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi theo yêu cầu của chương trình. Từ đó sẽ rút kinh nghiệm, tiến đến thống nhất 1 quy trình chung vừa thực tế, vừa khả thi, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa một cách hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó sẽ nhân rộng chương trình.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Sở sẽ ngồi lại với các hệ thống phân phối để xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử, cùng hành động. "Điều kiện để bán hàng vào siêu thị có thể sẽ khó hơn trước, trách nhiệm của nhà cung cấp cũng cao hơn. Bù lại, các bên sẽ tiến tới 1 chuẩn nhập hàng chung (bên cạnh 1 số tiêu chuẩn riêng theo chiến lược kinh doanh của từng hệ thống); doanh nghiệp ký được hợp đồng bán hàng vào 1 hệ thống siêu thị sẽ đương nhiên được ưu tiên xúc tiến đưa vào các hệ thống siêu thị còn lại" – ông Phương nói.