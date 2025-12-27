HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

TP HCM lần đầu đăng cai Giải vô địch quốc gia Breaking - HipHop 2025

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Giải do Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp tổ chức, dưới sự chủ trì của Khánh Thi, Phó Chủ tịch VIRESA, Trưởng Ban Tổ chức.

Giải Vô địch Quốc gia Breaking - HipHop Showcase & Đồng diễn đa môn vũ đạo giải trí 2025 đã chính thức khai mạc tối 27-12, tại Nhà Thi đấu Hồ Xuân Hương (TP HCM).

Đây là lần đầu tiên một giải đấu cấp quốc gia dành riêng cho các bộ môn Breaking và Street Dance được tổ chức theo mô hình thể thao hiện đại, với hệ thống chuyên môn, trọng tài và cơ chế thi đấu thống nhất.

TP HCM lần đầu đăng cai Giải vô địch quốc gia Breaking - HipHop 2025 - Ảnh 1.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phó Chủ tịch VIRESA và trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc giải đấu

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Breaking đã được công nhận và đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games cũng như Olympic, mở ra hướng phát triển mới cho vũ đạo đường phố theo định hướng thể thao thành tích cao.

Giải năm nay quy tụ 91 câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với gần 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở hơn 800 nội dung thi đấu và trình diễn. 

Các nội dung chuyên môn gồm Breaking, HipHop, Popping, Power Move, Toprock, Footwork, HipHop Pro, HipHop Newbie, HipHop Showcase và Đồng diễn đa môn vũ đạo giải trí.

Hệ thống thi đấu được phân tầng theo trình độ, bảo đảm tính công bằng, minh bạch, tạo cơ hội cho cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn các tài năng trẻ cọ xát trong môi trường chuẩn mực.

TP HCM lần đầu đăng cai Giải vô địch quốc gia Breaking - HipHop 2025 - Ảnh 2.

Công tác chuyên môn của giải đấu được định hướng bởi Hội đồng Huấn luyện Vũ đạo Thể thao Giải trí với những gương mặt uy tín của cộng đồng Street Dance Việt Nam như Việt Max, Viết Thành và Linh 3T. Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí chấm điểm, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa HipHop đường phố.

TP HCM lần đầu đăng cai Giải vô địch quốc gia Breaking - HipHop 2025 - Ảnh 3.

TP HCM lần đầu đăng cai Giải vô địch quốc gia Breaking - HipHop 2025 - Ảnh 4.

Đội ngũ trọng tài gồm nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm và được cộng đồng công nhận như Bgirl Shun, Phước Lee (đều từng giành HCV SEA Games), Mai Thiên Quân, SnoopGee, CK Animation, Bin Pop, Rùa, Lê Vinh, BBoy K6, Bboy K.ROC và DoDo, góp phần bảo đảm tính công tâm và chính xác cho từng phần thi.

Với quy mô toàn quốc, lực lượng nhân sự đầu ngành và hệ thống tổ chức bài bản, Giải Vô địch Quốc gia Breaking - HipHop 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn hóa, phát triển phong trào Street Dance Việt Nam, hướng tới hội nhập quốc tế. Giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 28-12.


