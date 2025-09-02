HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập"

Minh Khuê - Ngọc Giang; ảnh: Trần Thắng - Ngọc Giang

(NLĐO) – Khán giả tụ hội tại sân khấu ở đường đi bộ Nguyễn Huệ thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập".

"Ánh sao độc lập" kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Đài Truyền hình TP HCM thực hiện, nhằm hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9 trên kênh HTV1.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang xem chương trình tại điểm cầu phường Vũng Tàu

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 2.

Không khí tưng bừng trước thời điểm chương trình bắt đầu tại điểm cầu phường Sài Gòn

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 3.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 4.

Trình diễn laser mapping

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 5.

Chương trình do hai MC Phương Hiếu - Thu Hà dẫn dắt

"Ánh sao độc lập" kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu. Ba địa phương vừa chính thức "về một nhà", cùng TP HCM từ ngày 1-7. 

Tại điểm cầu phường Vũng Tàu, tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. 

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 6.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang (trái) và nguyên Bí thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) Phạm Viết Thanh xem chương trình tại điểm cầu phường Vũng Tàu

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, các đại biểu đến tham dự gồm: Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; … và nhiều đại biểu khác.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này có ba chương: "Từ Làng Sen đến Cách mạng Tháng Tám thành công", "Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ", "Thành phố đổi mới, phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình".

Ngay phần mở đầu, khán giả được thưởng thức phần trình diễn laser mapping trên nền nhạc dân tộc, như một lời khẳng định: lịch sử và hiện tại luôn song hành trong bước tiến của dân tộc.

Thưởng thức những tiết mục ấn tượng tại "Ánh sao độc lập"

Trong chương một, khán giả được thưởng thức ca khúc "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" (sáng tác: Xuân Giao, biểu diễn: Nhà thiếu nhi TP HCM – Nhóm ca múc MTV.SG, biên đạo: Xuân Tiên); Nhạc cảnh "Từ Làng Sen – dấu chân phía trước" (sáng tác: Phạm Tuyên – Hồ Thi Ca, Phạm Minh Tuấn, biểu diễn: Phạm Trang, Duyên Huyền – Hợp xướng Phương Nam, Nhóm ca múa MTV.SG, Nhóm múa: Mặt Trời, ABC, biên đạo: Xuân Tiên); Ca khúc "Đảng đã cho ta một mùa xuân" (Sáng tác: Phạm Tuyên, biểu diễn: Hợp xướng Phương Nam, biên đạo: Xuân Tiên);

Ca khúc "Dưới ngọn cờ hồng" (Sáng tác: Nguyễn Văn Hải, biểu diễn: My Phôn, Jack Long – Nhóm ca múa MTV.SG, nhóm múa: Mặt trời, ABC Kids, biên đạo: Vũ Minh Tân); Liên khúc "19 tháng 8 – Lá cờ Tháng Tám" (Sáng tác: Xuân Oanh – Phan Thanh Nam, biểu diễn: Chính Hưng, Đăng Quân, Leo Minh Tuấn, Nhóm Nhật Nguyệt – Nhóm ca múa MTV.SG, nhóm múa: ABC, biên đạo: Vũ Minh Tân".

Quốc ca vang lên cùng với audio "Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945 được phát tạo không khí trang nghiêm, xúc động.

Trong chương hai, khán giả phường Sài Gòn, được thưởng thức ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" (Sáng tác: Hoàng Hà, biểu diễn: Chính Hưng, Đăng Quân, Leo Minh Tuấn, Hồng Vịnh, Lưu Hiền Trinh, Ngọc Kayla, nhóm ca múa: MTV.SG, nhóm múa: Mặt Trời, ABC, ABC Kids, biên đạo: Vĩnh Khương).

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 7.

Một số tiết mục được trình diễn trong chương trình nghệ thuật

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 8.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 9.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 10.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 11.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 12.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 13.

Sang chương ba, ca khúc: Liên khúc "Linh thiêng Việt Nam - Đất nước" (Nhạc: Lê Quang -Phạm Minh Tuấn, thơ: Tạ Hữu Yên, biểu diễn: NSƯT Lê Thiện, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc cùng dàn hợp xướng Phương Nam, nhóm múa: ABC, Mặt Trời, biên đạo: Thanh Trúc) được trình diễn. 

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 14.

Hợp ca "Linh thiêng Việt Nam"

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 15.

Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc hát "Đất nước"

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 16.

Ca khúc "Khát vọng" (Nhạc: Phạm Minh Tuấn, thơ: Đặng Viết Lợi, biểu diễn: Cẩm Vân, Cece Trương, nhóm múa: HBSO, Mặt Trời, ABC, Vận động viên Thể dục dụng cụ, Đôi xiếc nghệ thuật đu dây, biên đạo: Phúc Hùng) nối tiếp chương trình. "Việt Nam tươi đẹp – Việt Nam ngày mới" (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung – Nguyễn Hoàng Duy, biểu diễn: Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, nhóm múa: HBSO, biên đạo: Phúc Hùng) phục vụ khán giả.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 17.

Hiền Thục và Hồ Trung Dũng hát "Việt Nam tươi đẹp"

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 18.

Ca khúc trình diễn cảm xúc trong mưa to

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 19.

Tiết mục "Giai điệu tự hào"

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 20.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 21.

TP HCM lấp lánh "Ánh sao độc lập" - Ảnh 22.

Chương trình trình diễn laser mapping trở lại phục vụ khán giả trước khi ca khúc "Giai điệu tự hào" (Sáng tác: Phạm Hồng Biển, trình bày: Chính Hưng, Đăng Quân, Leo Minh Tuấn, Jack Long, My Phôn, Nhóm Nhật Nguyệt – Hợp xướng Phương Nam, nhóm múa: ABC Kids, MTV.SG, Mặt Trời, ABC, biên đạo: Trọng Phước) vang lên.

Sau khi ca khúc này kết thúc, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, kéo dài trong 15 phút, kết lại chương trình "Ánh sao độc lập". 

Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Ánh sao độc lập Chương trình nghệ thuật phường Sài Gòn TP HCM chào mừng đại lễ A80
