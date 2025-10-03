HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Cuba chia sẻ xúc động trong chuyến thăm TP HCM

Tin-ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) – Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández xúc động khi rất nhiều địa phương, tỉnh, thành của Việt Nam phát động phong trào giúp đỡ nhân dân Cuba.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández ở TP HCM hôm 3-10.

Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động cám ơn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández hôm 3-10.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông Esteban Lazo Hernández đã có buổi gặp gỡ đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP HCM.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định TPHCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm anh em thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động cám ơn Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định TPHCM luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam.

Trong thời gian qua, TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để củng cố và tăng cường tình hữu nghị với Cuba. 

Chương trình "Mặt trời không biên giới" nhân kỷ niệm 72 năm ngày khởi nghĩa Moncada (26-7-1953 – 26-7-2025) đã diễn ra cuối tháng 7, nhằm phát động ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025). 

Ông nhấn mạnh nếu có một tình bạn được miêu tả bằng những ngôn từ tốt đẹp nhất thì đó chính là tình bạn giữa Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động cám ơn Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández có những chia sẻ xúc động trong chuyến thăm TP HCM

Cũng tại cuộc gặp, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP HCM nhận định chuyến thăm của ông Esteban Lazo Hernández là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt, đồng chí, anh em Việt Nam - Cuba. 

Việt Nam và Cuba tuy cách nhau nửa vòng trái đất nhưng luôn tự hào vì có mối quan hệ gần gũi, thủy chung, trong sáng, chân thành giữa hai nhà nước, hai dân tộc. 

Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công gây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển, tạo nguồn sức mạnh và niềm tin chiến thắng, giúp hai đất nước vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động cám ơn Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Lợi và ông Esteban Lazo Hernández trao nhau cái ôm thắm tình hữu nghị.

Trong thời gian qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP HCM đã luôn phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP HCM, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thiết thực. 

Các hoạt động này đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba xúc động cám ơn Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Lợi và ông Esteban Lazo Hernández chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự

Đáp lại, ông Esteban Lazo Hernandez bày tỏ xúc động khi thời gian qua rất nhiều địa phương, tỉnh, thành phố của Việt Nam đã dấy lên phong trào vận động quyên góp, giúp đỡ nhân dân Cuba.

Ông Esteban Lazo Hernandez cho rằng chương trình "Mặt trời không biên giới" là dự án ủng hộ, giúp đỡ rất nhân văn, thiết thực, qua đó giúp Cuba lắp đặt những thiết bị điện mặt trời để chiếu sáng các lớp học tại Cuba, đồng thời trang bị hệ thống điện mặt trời cho vùng sâu vùng xa đang còn khó khăn về điện.

Ông Esteban Lazo Hernández cho rằng các phong trào ủng hộ giúp đỡ, đoàn kết với Cuba thời gian qua góp phần giúp hai nước quyết tâm phát triển, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và y tế.

