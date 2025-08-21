TP HCM: Mưa kéo dài, có nơi vượt 100 mm, dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Mưa kéo dài, có nơi vượt 100 mm, dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn

ÁI MY

(NLĐO) - Từ đêm qua đến sáng nay, TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ có mưa to diện rộng, có nơi vượt 100 mm. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong 1–2 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (20-8) đến sáng nay (21-8), TP HCM đã ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Cụ thể, tại TP HCM có trạm Bình Thắng ghi nhận 102,2 mm, Nhà Bè 69,2 mm, Thủ Đức 58,4 mm, Cát Lái 50,2 mm, Bình Chánh 49,4 mm, Củ Chi 74 mm, Hóc Môn 98 mm, Cần Giờ 88,4 mm, Thuận An (Bình Dương cũ) đạt 117 mm, Dĩ An 106,6 mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 82,8 mm.

TP HCM: Mưa kéo dài, có nơi vượt 100 mm, dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn- Ảnh 1.

TP HCM mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay - ảnh minh hoạ


Cần đề phòng nguy cơ ngập úng

Dự báo trong ngày hôm nay, mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra với lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn (trên 80 mm trong vòng 3 giờ), có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết trong sáng nay mây dông tiếp tục phát triển trên khu vực TP HCM, gây ra mưa rào kèm theo dông, sét. Lượng mưa phổ biến từ 25–60 mm, có nơi vượt 70 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5–7 (tương đương 8–17m/giây).

Nguyên nhân và diễn biến mưa

Nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn lần này là do vùng nhiễu động hình thành ngoài khơi biển phía Nam (từ Lâm Đồng đến Cà Mau) đã di chuyển về phía Tây, tiến sâu vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, mang theo lượng ẩm cao.

Ngoài ra, trên đất liền xuất hiện vùng hội tụ gió, tạo điều kiện hình thành nhiễu động mạnh, góp phần làm gia tăng mưa.

Theo dự báo, trong 1–2 ngày tới, mưa vẫn tiếp diễn nhưng chủ yếu tập trung vào chiều tối đến đêm. Người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết, chủ động phòng chống ngập úng, sạt lở và đảm bảo an toàn khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu.

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét

Đêm qua và rạng sáng nay (21-8), nhiều khu vực thuộc vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó có nơi mưa to.

Thời tiết hôm nay 20-8: Chiều tối và tối có lúc có mưa

(NLĐO) - Người dân TP HCM nên mang theo áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 19-8: Nắng nóng gián đoạn, mưa về chiều tối

(NLĐO) - Theo dự báo hôm nay, thời tiết TP HCM xuất hiện nắng nóng trở lại, tuy nhiên, khả năng vẫn có mưa dông về chiều tối

mưa lớn kéo dài Lượng mưa TP HCM dự báo mưa mưa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo