TP HCM: Mưa kéo dài, có nơi vượt 100 mm, dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (20-8) đến sáng nay (21-8), TP HCM đã ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Cụ thể, tại TP HCM có trạm Bình Thắng ghi nhận 102,2 mm, Nhà Bè 69,2 mm, Thủ Đức 58,4 mm, Cát Lái 50,2 mm, Bình Chánh 49,4 mm, Củ Chi 74 mm, Hóc Môn 98 mm, Cần Giờ 88,4 mm, Thuận An (Bình Dương cũ) đạt 117 mm, Dĩ An 106,6 mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 82,8 mm.

TP HCM mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay - ảnh minh hoạ





Cần đề phòng nguy cơ ngập úng

Dự báo trong ngày hôm nay, mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra với lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn (trên 80 mm trong vòng 3 giờ), có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết trong sáng nay mây dông tiếp tục phát triển trên khu vực TP HCM, gây ra mưa rào kèm theo dông, sét. Lượng mưa phổ biến từ 25–60 mm, có nơi vượt 70 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5–7 (tương đương 8–17m/giây).

Nguyên nhân và diễn biến mưa

Nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn lần này là do vùng nhiễu động hình thành ngoài khơi biển phía Nam (từ Lâm Đồng đến Cà Mau) đã di chuyển về phía Tây, tiến sâu vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, mang theo lượng ẩm cao.

Ngoài ra, trên đất liền xuất hiện vùng hội tụ gió, tạo điều kiện hình thành nhiễu động mạnh, góp phần làm gia tăng mưa.

Theo dự báo, trong 1–2 ngày tới, mưa vẫn tiếp diễn nhưng chủ yếu tập trung vào chiều tối đến đêm. Người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết, chủ động phòng chống ngập úng, sạt lở và đảm bảo an toàn khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu.