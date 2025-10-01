HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu

ANH VŨ - ÁI MY - THÁI HÙNG

(NLĐO) - Cơn mưa lớn kéo dài ở TP HCM vào trưa và chiều nay khiến một số nơi bị ngập sâu, người và phương tiện di chuyển khó khăn.

Mưa lớn trút xuống TP HCM từ lúc gần 13 giờ trưa nay (1-10), song dai dẳng hơn 2 giờ khiến một số tuyến đường như: Liên Khu 4-5, Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1A... bị ngập, có đoạn ngập sâu hơn bánh xe khiến người dân vất vả khi lưu thông qua.

TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài, có đoạn đường ngập sâu hơn bánh xe

Lúc 15 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã thông báo về nguyên nhân gây mưa dông ở TP HCM hôm nay là do sự hình thành lại của dải hội tụ nhiệt đới với trục qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với một xoáy thuận nhiệt đới ở phía Đông Philippines.

Theo đó, xoáy thuận nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc qua Bắc Bộ, nhiễu động gió đông hoạt động yếu trên khu vực Nam Bộ.

- Ảnh 2.

Đường Liên Khu 4-5 (quận Bình Tân cũ) mênh mông nước

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Đoạn đường ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn

Cơ quan dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.

- Ảnh 7.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1A cũng bị ngập

Cơn mưa lớn chiều nay

Mưa lớn kéo dài khiến đường sá ngập nước

mưa lớn kéo dài Áp thấp nhiệt đới ngập thời tiết TP HCM
