TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu

Mưa lớn trút xuống TP HCM từ lúc gần 13 giờ trưa nay (1-10), song dai dẳng hơn 2 giờ khiến một số tuyến đường như: Liên Khu 4-5, Mỹ Phước - Tân Vạn giao với Quốc lộ 1A... bị ngập, có đoạn ngập sâu hơn bánh xe khiến người dân vất vả khi lưu thông qua.
Lúc 15 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã thông báo về nguyên nhân gây mưa dông ở TP HCM hôm nay là do sự hình thành lại của dải hội tụ nhiệt đới với trục qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với một xoáy thuận nhiệt đới ở phía Đông Philippines.
Theo đó, xoáy thuận nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc qua Bắc Bộ, nhiễu động gió đông hoạt động yếu trên khu vực Nam Bộ.
Đoạn đường ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn
Cơ quan dự báo thời tiết cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Ngoài ra, mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.
Cơn mưa lớn chiều nay
Mưa lớn kéo dài khiến đường sá ngập nước
