TP HCM mưa mù trời

Đến 17 giờ 30 phút, nhiều nơi ở khu vực TP HCM trời vẫn đổ mưa lớn.
Trước đó, từ hơn 13 giờ, mưa lớn xảy ra diện rộng trên địa bàn TP HCM cùng các địa phương lân cận và hiện chưa có dấu hiệu ngưng.
Nguyên nhân mưa lớn được ứng dựng Meteo Viet thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lý giải do sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền và sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt cục bộ do bức xạ mặt trời mạnh vào ban ngày.
Theo dự báo, trong chiều tối và đêm nay, các trận mưa lớn, dông và gió giật mạnh có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực tại TP HCM và các tỉnh lân cận thuộc Nam Bộ.
Mưa lớn và ngập đường vào giờ cao điểm khiến giao thông trên nhiều tuyến phố bị ùn ứ, người dân vất vả trở về.
Đến hơn 17 giờ, nhiều khu vực vẫn còn mưa vừa mưa to
Một số video mưa lớn ở TP HCM chiều nay:
Mưa trên khu vực trung tâm
Mưa trên đường Quốc lộ 50
Một đoạn đường Tây Hòa bị ngập - Clip: Thái Hùng
Người dân vất vả di chuyển trong mưa trên đường Võ Nguyên Giáp - Clip: Thái Hùng
Lưu ý mưa dông trên biển
Ngày và đêm hôm nay, vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.
Bình luận (0)