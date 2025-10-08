HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM mưa mù trời

ÁI MY

(NLĐO) - Theo ghi nhận, cơn mưa tầm tả trút xuống nhiều nơi ở TP HCM từ hơn 13 giờ và nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác.

Đến 17 giờ 30 phút, nhiều nơi ở khu vực TP HCM trời vẫn đổ mưa lớn.

Trước đó, từ hơn 13 giờ, mưa lớn xảy ra diện rộng trên địa bàn TP HCM cùng các địa phương lân cận và hiện chưa có dấu hiệu ngưng.

Nguyên nhân mưa lớn được ứng dựng Meteo Viet thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lý giải do sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền và sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt cục bộ do bức xạ mặt trời mạnh vào ban ngày.

Chiều tối nay, TP HCM mưa dông tầm tả - Ảnh 1.

Cơn mưa tầm tả chiều nay ở TP HCM

- Ảnh 2.

Khu vực Quốc lộ 50 mưa sớm từ hơn 13 giờ

- Ảnh 3.

Khu vực trung tâm mưa to dần từ hơn 16 giờ

Theo dự báo, trong chiều tối và đêm nay, các trận mưa lớn, dông và gió giật mạnh có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực tại TP HCM và các tỉnh lân cận thuộc Nam Bộ.

Mưa lớn và ngập đường vào giờ cao điểm khiến giao thông trên nhiều tuyến phố bị ùn ứ, người dân vất vả trở về.

- Ảnh 4.

Nước ngập trong cơn mưa lớn trên đường Tây Hoà, phường Phước Long - Ảnh: Thái Hùng

- Ảnh 5.

Khoảng 16 giờ, mưa lớn trút xuống đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long - Ảnh: Thái Hùng

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Đến hơn 17 giờ, nhiều khu vực vẫn còn mưa vừa mưa to

Một số video mưa lớn ở TP HCM chiều nay:

Mưa trên khu vực trung tâm


Mưa trên đường Quốc lộ 50

Một đoạn đường Tây Hòa bị ngập - Clip: Thái Hùng

Người dân vất vả di chuyển trong mưa trên đường Võ Nguyên Giáp - Clip: Thái Hùng

Lưu ý mưa dông trên biển

Ngày và đêm hôm nay, vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

