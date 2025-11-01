TP HCM mưa trắng trời ngày cuối tuần

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 1-11, bầu trời TP HCM âm u, liên tục kéo mây đen. Đến khoảng 10 giờ, mưa dông rải rác nhiều nơi và nhanh chóng mưa lớn trắng trời, dai dẳng.
Gần 11 giờ, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều phường, xã TP HCM. Vùng mây dông di chuyển theo hướng Tây Nam đi Đông Bắc.
Dự báo trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.
Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 12-60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
TP HCM đang trong đợt mưa lớn
Lượng mưa ghi nhận trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 31-10 đến 7 giờ ngày 1-11) ở TP HCM như sau: Bà Rịa 54,2 mm, Tân Uyên 50 mm, Mỹ Xuân 27,2 mm,...
Dự báo, từ 13 giờ ngày 1-11 đến 13 giờ ngày 3-11, khu vực có tổng lượng mưa phổ biến 80-140 mm, có nơi trên 140 mm.
Còn từ 13 giờ ngày 3-11 đến 13 giờ ngày 4-11 phổ biến từ 50-80 mm, có nơi trên 80 mm. Đợt mưa lớn này tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực TP HCM
Theo khuyến cáo, người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
