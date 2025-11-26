HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM sẽ là nơi thí điểm những cơ chế, chính sách chưa từng có

Thái Phương - Lê Tỉnh, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – TPHCM sẽ là nơi thí điểm những cơ chế, chính sách chưa từng có; hướng tới kinh tế số - xanh, phấn đấu trở thành nơi đáng đầu tư, đáng sống

Cuối ngày 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Phát biểu tổng kết diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá. Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực.

TIN LIÊN QUAN

Theo Thủ tướng, diễn đàn có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức, tạo tiền đề để trở thành Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thường niên tại TPHCM.

Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền TPHCM; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan; và sự đồng hành hiệu quả của WEF để có một diễn đàn thành công.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá. Cuộc cách mạng chuyển đổi kép (xanh và số) là một hành trình dài, nhiều thách thức, nhưng không có con đường nào khác; không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Chuyển đổi kép đã trở thành yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tổng kết diễn đàn chiều 26-11

Tại diễn đàn, các đại biểu đều chia sẻ 3 đòn bẩy then chốt để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới là thể chế, nguồn lực và đổi mới sáng tạo.

Để biến tầm nhìn và các nhận thức chung thành hành động thực tiễn, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại diễn đàn; khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật (đặc biệt là các luật liên quan đến đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường) để tháo gỡ mọi điểm nghẽn.

Sớm ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ số. Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

"TPHCM cần sớm ban hành kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của diễn đàn; cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; sẵn sàng tiên phong trở thành một "phòng thí nghiệm" (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế chuẩn bị hoạt động" – Thủ tướng nhấn mạnh.

- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc diễn đàn

Phát biểu tiếp thu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định những định hướng chiến lược từ Thủ tướng và khuyến nghị từ cộng đồng quốc tế đã tạo động lực mạnh mẽ để Thành phố "dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân".

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM đã xác định ba ưu tiên trọng tâm gồm: Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số; mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà tặng hoa cho các đơn vị đồng hành diễn đàn

TPHCM cam kết xây dựng một chính quyền đồng hành, minh bạch và hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và thân thiện, nhằm củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

"TPHCM quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, sẽ là nơi thí điểm những cơ chế, chính sách chưa từng có; hướng tới kinh tế số, đô thị sáng tạo, phấn đấu trở thành nơi đáng đầu tư, đáng sống" – ông Nguyễn Văn Được nói.

- Ảnh 5.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành diễn đàn thường niên, quy mô khu vực tại TP HCM

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Nhiều gian hàng bên lề diễn đàn trưng bày hàng loạt công nghệ mới, thể hiện rõ định hướng phát triển xanh gắn với chuyển đổi số

Tin liên quan

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

(NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

(NLĐO)- Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại cùng các doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, tại TP HCM.

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

(NLĐO)- Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

